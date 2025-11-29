Samuelis Molina liko šokiruotas: pergalę jau šventęs ispanas turėjo pripažinti Egidijaus Kavaliausko pranašumą!

Įdomu tai, kad po kovos S. Molina su treneriu buvo įsitikinę savo pergalę ir ją jau šventė. Paskelbus teisėjų balus, net ringo referis iškėlė S. Molinos ranką, tačiau tada jam buvo pasakyta, jog į viršų turėjo kilti E. Kavaliausko ranka.
S. Molina su treneriu liko šokiruotas, ispaniškai teigė, kad laimėti turėjo jis ir su ašaromis akyse paliko ringą.
„Ačiū, Kaunas, labai ačiū, reikėjo jūsų palaikymo. Girdėjau visų jūsų šūksnius, ačiū, – sirgaliams dėkojo E. Kavaliauskas. – Nesu patenkintas, kaip kova klostėsi. Galvos smūgiai į vieną antakį, į kitą, į nosį. Vis sakiau, kad lenda su galva, nešvari kova gavosi, ne taip, kaip turėjo būti, – pasakojo E. Kavaliauskas. – Molina bėgo, vengė kovos, aš spaudžiau, žinau, kad laimėjau.“
Tai jau antra grandiozinė bokso dvikova „Žalgirio“ arenoje: „UTMA 13“ turnyre jau kovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis, kuris užtikrintai nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).
Šį vakarą be profesionalaus bokso kovų, taip pat vyko kikbokso, MMA ir muaythai dvikovos.
Nuo pat organizacijos įkūrimo joje kovojantis Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-6 UTMA) du kartus krito į nokdaunus ir nors laimėjo tris raundus iš penkių, tačiau kovoje dėl svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo turėjo pripažinti Mantvydo Perednio (5-2 UTMA) pranašumą.
Kovoje dėl UTMA svorio kategorijos iki 86 kg pagal kikbokso taisykles čempiono titulo absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys (11-2 UTMA) du kartus krito už ringo, tačiau ketvirtajame raunde keliu nokautavo latvį Ričards Ozols (0-1 UTMA) ir užsijuosė čempiono diržą.
Iki šiol UTMA organizacija turėjo keturis čempionus – svorio kategorijos iki 63,5 kg – Dovydas Levickis, iki 67 kg – Vitas Karosas, iki 75 kg – Nikola Cvetkovičius, o iki 81 kg – Mindaugas Narauskas.
Kiek netikėta, bet Egidijus Kavaliauskas skelbiamas kovos nugalėtoju! S. Molina su treneriu šokiruoti.
Vienas teisėjas 115-114 matė S. Molinos pergalę, kitas teisėjas – 115-113 E.Kavaliausko, o trečiasis – 115-114 vėl E. Kavaliausko. Lietuvis tapo EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos ir WBC „garbės“ čemiono diržų savininkas.
Įdomu tai, kad skelbiant nugalėtoją, ringo teisėjas į viršų pirma iškėlė S. Molinos ranką, kuris jau džiaugėsi pergale, tačiau tada ringo teisėjui buvo pranešta, kad pergalė atiteko E. Kavaliauskui.
S. Molina sunkiai valdo emocijas ir klupi ringo viduryje apsikabinęs trenerį bei netramdo savo ašarų. Jis puikiai supranta, kad greičiausiai netrukus į viršų bus iškelta jo ranka.
E. Kavaliausko veidas gerokai sužalotas – jam nuo pirmojo raundo prakirstas antakis, tuo tarpu S. Molinos veide žalos praktiškai nesimato. Paskutinį raundą kovotojai pradėjo aktyviai ir keitėsi įvairiais smūgiais. Paskutinę minutę nei vienas iš kovotojų nesitraukė, o S. Molina prirėmė E. Kavaliauską prie ringo virvių ir pataikė ne vieną tikslų smūgį.
S. Molina pataikė į korpusą ir galvą, o E. Kavaliausko smūgiai pralindo tarp varžovo pirštinių. Šiame raunde S. Molina ne tiek daug judėjo ir ne tiek traukėsi, kaip ankstesniuose raunduose. Raundo pabaigoje S. Molina vėl sugrįžo į savo stilių ir pratęsė savo judėjimą po visą ringą.
Dešimtojo raundo pradžioje E. Kavaliauskas atliko smūgius kaire ranka, tuo tarpu S. Molina po savo smūgių serijų visada atsitraukdavo ir E. Kavaliauskui buvo sunku pasiekti ispaną. Įpusėjus raundui E. Kavaliauskas atliko tikslų smūgį dešine ranka, tačiau raundą kiek geriau užbaigė S. Molina.
Neįtikėtiną ištvermę demonstravęs ispanas ir toliau judėjo taip, kaip pirmuose raunduose, tik dabar jau pridėjo ir daugiau smūgių iš įvairių kampų. S. Molina vis daugiau judėjo ir net bandė kurti šou įvairiais gestais. E. Kavaliauskui nuolatos tekdavo vytis S. Moliną, kuris vėl sėkmingai rinkosi taškus.
Aštuntą raundą E. Kavaliauskas pradėjo tiksliais smūgiais, tačiau ir S. Molina turėjo kuo atsakyti ir nors tai buvo jau aštuntasis raundas, tačiau ispanas toliau judėjo itin daug po visą ringą. S. Molina puikiai kontratakavo ir sėkmingai rinkosi taškus.
Septintajame raunde netrūko apsikeitimų smūgiais artimoje distancijoje, S. Molina šiame raunde jau įdėjo daugiau jėgos ir dažniau pats atakavo, nei traukėsi atgal.
Šeštąjį raundą E. Kavaliauskas taip pat pradėjo sėkmingais smūgiais, tuo tarpu S. Molina tęsė savo aktyvų judėjimą po visą ringą. Raundo pabaigoje E. Kavaliauskas kurį laiką provokavo S. Moliną smūgiuoti ir pats nesiėmė iniciatyvos, tačiau S. Molina – itin atsargus.
S. Molina labai daug judėjo ne tik kojomis, bet ir korpusu, o E. Kavaliauskui nebuvo lengva gaudyti ispaną. E. Kavaliauskas turėjo sėkmingų momentų persiritus raundui į antrą pusę, kur jo tiesūs smūgiai pataikė tiesiai į S. Molinos veidą. Tie smūgiai akivaizdžiai kiek sužeidė S. Moliną, kurio judėjimas kiek apsunkėjo.
Ketvirtą raundą E. Kavaliauskas pradėjo aktyviai puldamas, o S. Molina daug dirbo priekine ranka. E. Kavaliauskas stengėsi spausti varžovą, tačiau ir S. Molina turėjo gerų akimirkų. E. Kavaliauskui vis daugiau kraujavo iš dešinio antakio, tuo tarpu S. Molinos veidas neatrodė sužalotas.
Trečiajame raunde E. Kavaliauskas pataikė nemažai tikslių smūgių ir turėjo puikių akimirkų. Likus minutei iki raundo pabaigos E. Kavaliauskas vėl pataikė tikslius smūgius į veidą ir privertė S. Moliną trauktis. Tiksint paskutinėms sekundėms E. Kavaliauskas dar kelis kartus pataikė į korpusą ir apsunkino S. Molinos kvėpavimą.
Antrajame raunde S. Molina puikiai judėjo ir turėjo labai sėkmingų smūgių, tačiau E. Kavaliauskas toliau mėgino eiti į priekį ir dirbti pirmuoju numeriu. S. Molina daug judėjo, po smūgių sėkmingai atsitraukdavo. Paskutinę sekundę E. Kavaliauskas dar pataikė „jabą“.
Pirmajame raunde kovotojai dar tikrinosi atstumus, E. Kavaliauskas kelis kartus sėkmingai smūgiavo į korpusą. S. Molina turėjo sėkmę dešine ranka ir prakirto E. Kavaliausko antakį, iš kurio pradėjo varvėti kraujas.
Arenoje skamba Ispanijos ir Lietuvos himnai, kova prasidės netrukus!
Į ringą žengia Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų, 66,55 kg) ir Samuelis Molina (Ispanija, 32-3-1, 15 nokautų, 66,4 kg).
Į ringą D. Dirkstys žengė pasipuošęs Songoko įvaizdžiu. Šį kartą D. Dirkstys neskubėjo ir pirmąsias 20 sekundžių palaikė atstumą bei neatakavo. Visgi tuomet D. Dirkstys atliko šuolį ir smūgiavo keliu, tačiau R. Ozols kiek palenkė ringo virves ir D. Dirkstys krito už ringo ribų bei krito ant stalo. Visgi D. Dirkstys greitai atsistojo, sugrįžo į ringą ir net atsisakė 5 minučių, kurios jam priklausė atsigauti. Pratęsus kovą D. Dirkstys greitai puolė R. Ozols, tačiau atakos nebuvo itin sėkmingos. Įpusėjus raundui D. Dirkstys dažnai sėkmingai atlikdavo „jab'us“ ir taikydavo tarp R. Ozols pirštinių. Visgi latvis gana sėkmingai gynėsi, o raundo pabaigoje net pataikė gana pavojingą smūgį ir D. Dirkstys kiek kluptelėjo.
Antrojo raundo pradžioje R. Ozols pradėjo pats atakuoti itin aktyviai ir D. Dirksčiui prireikė kiek atsitraukti. Paskutinę raundo minutę D. Dirkstys pataikė kelis „švarius“ smūgius iš eilės, bet R. Ozols atsilaikė.
Trečiajame raunde D. Dirkstys vėl taikė tiesius smūgius tarp pirštinių, taip pat stengėsi smūgiuoti keliu. D. Dirkstys spaudė latvį, kuris stengėsi atsimušinėti, tačiau D. Dirkstys padidino greitį ir R. Ozols buvo vis sudėtingiau apsiginti. Likus 45 sekundėms iki raundo pabaigos R. Ozols nusisuko ir D. Dirkstys pataikė į latvio pakaušį. Nors kova buvo sustabdyta, tačiau teisėjas įspėjo latvį, kad jis pats nusisuko, o taip daryti kovoje negalima. Tuo metu R. Ozols jau buvo prakirstas paakys. D. Dirkstys nieko nelaukęs vėl aktyviai puolė R. Ozols ir po smūgių vėl iškrito iš ringo, o R. Ozols sugebėjo susilaikyti už ringo virvių. Atsisėdęs ant stalo, D. Dirkstys dar spėjo pasimatuoti čempiono diržą ant peties.
Ketvirtą raundą D. Dirkstys pradėjo aukštu spyriu. D. Dirkstys kelis kartus pamėgino smūgiuoti iš apsisukimo, tačiau tie smūgiai pataikydavo į varžovo pirštines. Praėjus minutei nuo raundo pradžios, D. Dirkstys užspaudė latvį ir paleido eilę stiprių smūgių, o likus 1 min. 45 sek. iki raundo pabaigos po D. Dirksčio smūgio keliu R. Ozols krito ir nebegalėjo tęsti kovos – D. Dirkstys tapo naujuoju UTMA čempionu!
„Gyvenime nieko nėra pažadėta, tik mirtis. Kiekvieną dieną sunkiai dirbkite, tikėkite savimi, įdėkite darbo, džiaukitės momentais, o ne tada, kai jie praeina ir reikia juos prisiminti. Šiandien džiaugiuosi, tapau čempionu ir ginsiu šį diržą. Manęs prieš kovą klausė – ką darysiu, jeigu nelaimėsiu? Nesužinosime. Šiai kovai galima sakyti nesiruošiau, ruošiausi tik 2 savaites. Iškritau iš ringo, galimai susilaužiau nugarą, kovojau traumuotas. Prieš šią kovą palaidojau savo draugą, šią kovą dedikuoju jam. Aš vienas geriausių visų laikų kovotojų, manęs niekas negali sustabdyti, aš panašaus mentaliteto kaip Kobe Bryantas, Lebronas Jamesas, Jonas Jonesas, aš vienas geriausių visų laikų. Ateikite, atimkite šį diržą – suplėšysiu visus. Garbė Dievui“, – sakė D. Dirkstys.
Į ringą žengia Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA, 85,5 kg) ir Ričardas Ozols (5-4 MMA, 0-0 UTMA, 85,45 kg, Latvija). Tai kova dėl svorio kategorijos iki 86 kg pagal kikbokso taisykles čempiono diržo.
Kovą M. Perednis pradėjo sėkmingais smūgiais į priekinę D. Rimkaus koją, tačiau apskritai kovotojai buvo atsargūs ir pernelyg neskubėjo. Visgi praėjus kiek daugiau nei minutei M. Perednis pataikė dešine ranka ir pasiuntė D. Rimkų į nokdauną, nors pats kovotojas su tuo nesutiko. Likus 40 sekundžių iki raundo pabaigos M. Perednis buvo įspėtas už tai, jog smūgiavo po stabdymo.
Antrojo raundo pradžioje D. Rimkus turėjo sėkmingų momentų, iš kurių vienas – aukštas spyris koja. Praėjus maždaug pusei minutės nuo antrojo raundo pradžios, kovotojai aktyviai keitėsi smūgiais, o D. Rimkus buvo kiek tikslesnis ir stengėsi daugiau atakuoti korpusą. Raundo pabaigoje kovotojai dažnai ėjo į artimesnę distanciją, o paskutinėmis sekundėmis M. Perednis pataikė stiprų šoninį smūgį.
Trečiajame raunde kovotojai tęsė aktyvią kovą, D. Rimkus po kombinacijų stengėsi pridėti ir smūgius keliu. Įpusėjus raundui D. Rimkus pataikė kiek per žemą smūgį ir kova trumpam buvo sustabdyta. Po šio epizodo M. Perednis turėjo labai sėkmingų epizodų kaire ranka, tačiau D. Rimkus nesitraukė ir stengėsi eiti į priekį ir spausti M. Perednį. Raundo pabaigoje M. Perednio kvėpavimas atrodė sunkesnis ir jo rankos jau buvo nuleistos žemiau.
Prieš ketvirtą raundą Nauris Lukošiūnas patarinėjo D. Rimkui toliau smūgiuoti į korpusą ir pasaugoti savo koją.
Ketvirtojo raundo pirmą minutę M. Perednis paleido smūgių krušą ir nors D. Rimkus nekrito ant žemės, tačiau dėl pasyvių veiksmų ir neatsakymo buvo skaičiuojamas pirmasis „Rimkenzo“ nokdaunas. Nepaisant nuovargio, M. Perednis toliau labai aktyviai puolė, ėjo į priekį ir paleido smūgių krušą, tačiau D. Rimkus atlaikė visus jo smūgius ir nekrito ant žemės. Raundo pabaigoje jau D. Rimkus stengėsi aktyviau smūgiuoti ir kelis kartus gana sėkmingai smūgiavo keliais.
Prieš penktąjį raundą D. Rimkui buvo pasakyta eiti „va bank“ ir pulti M. Perednį, kadangi jis jau patyrė du nokdaunus ir pralaimi šią kovą.
D. Rimkus turėjo tikrai sėkmingų momentų ir įvairiais smūgiais atakavo M. Perednį, stengėsi jį spausti, tačiau M. Perednis dirbo antruoju numeriu ir atsilaikė prieš aktyvias ir pavojingas D. Rimkaus atakas.
Galiausiai teisėjai paskelbė, kad antrąjį, trečiąjį ir penktąjį raundus 10-9 rezultatais laimėjo D. Rimkus, tačiau pirmąjį ir ketvirtąjį raundus 10-8 laimėjo M. Perednis, kuris ir buvo paskelbtas naujuoju UTMA čempionu.
„Laisvai, jeigu norės – galim, – apie galimą revanšą su D. Rimkumi kalbėjo M. Perednis. – Kova buvo apylygė, bet du nokdaunai mane ištempė. Girdėjau treneris rėkė iš šono ir tai davė papildomos energijos. Sutinku ginti diržą prieš bet ką, nes manau, kad čempionu tampi tada, kai bent kartą apgini diržą“, – sakė M. Perednis.
Į ringą žengia Dovydas Rimkus (5-5 UTMA, 76,8 kg) ir Mantvydas Perednis (4-2 UTMA, 76,4 kg). Tai yra kova dėl UTMA svorio kategorijos iki 77 kg čempiono diržo.
Gana aktyvioje kovoje dvi pergales „ONE FC“ organizacijoje turintis A. Gordonas buvo įspėtas pirmojo raundo viduryje už tai, kad nukritus varžovui atlieka papildomus smūgius. Likus minutei iki pirmojo raundo pabaigos A. Gordonas pataikė fantastišką smūgį alkūne, po kurio N. Bartoška krito ant žemės ir buvo skaičiuojamas nokdaunas. Visgi N. Bartoška atsitiesė ir užbaigė pirmąjį raundą.
Antojo raundo pradžioje N. Bartoška pagavo varžovo koją ir atliko keletą smūgių į galvą. Praėjus kiek daugiau nei minutei A. Gordonas atliko smūgį iš apsisukimo ir N. Bartoška krito į antrą nokdauną. Nors lietuvis atsistojo, tačiau netrukus po apsikeitimo smūgiais jis vėl krito į nokdauną. N. Bartoška dar tęsė kovą ir panašu, kad po kelių varžovo smūgių slystelėjo, tačiau buvo skaičiuojamas trečias nokdaunas ir tai reiškė, kad kova nutraukiama.
Po kovos buvo girdima, kaip N. Bartoška pasakojo A. Gordonui, jog prieš šią kovą jis itin sirgo ir buvo labai arti to, jog ši dvikova būtų atšaukta.
„Atsiprašau trenerio, savo komandos, kurie mane palaikė. Buvau labai arti to, kad ši kova neįvyktų, bet neieškau pasiteisinimų, tas vyrukas nusipelnė pergalės. Man reikia pasimokyti iš šio pralaimėjimo“, – sakė N. Bartoška.
„Duokite man geriausią iki 63,5 kg kovotoją muaythai taisyklėmis su mažomis pirštinėmis“, – sakė A. Gordonas.
Į ringą žengia Nauris Bartoška (5–0 MMA, 63,7 kg) ir Ahavatas Gordonas (2-0 ONE FC, Izraelis/JAV, 63,5 kg)
Pirmasis raundas buvo gana lygus ir abu kovotojai turėjo savų momentų bei nei vienas neįgavo ryškesnės persvaros. Antrame raunde M. Pultaražinsko energija kiek sumažėjo ir E. Balsys po truputį perėmė iniciatyvą ir akcentavo smūgius į korpusą, kas tikrai sužeidė M. Pultaražinską. Nors trečiajame raunde M. Pultaražinskas turėjo sėkmingų momentų, tačiau E. Balsys pasirodė kiek sėkmingiau ir šventė pergalę teisėjų sprendimu.
Pirmąjį raundą 10-9 laimėjo M. Pultaražinskas, antrąjį – 10-9 E. Balsys, o trečiąjį – 10-9 vėl E. Balsys.
„Pažadu, kad turėsiu UTMA diržą, jei ne šiais metais, tai kitais“, – žadėjo E. Balsys.
Į ringą žengia Matas Pultaražinskas (3-6 UTMA, 66,8 kg) ir Evaldas Balsys (1-1 UTMA, 66,65 kg)
Skelbiama 20 minučių pertrauka, pagrindinės vakaro kovos tęsis 21.40 val.
O. Buinickas neblogai pradėjo kovą ir ėjo į klinčą. Visgi praėjus pusantros minutės ir kečiantis smūgiais, A. Misiūnas pataikė tobulą smūgį, po kurio O. Buinickui buvo prakirsta dešinė akis ir jis krito ant žemės bei buvo skaičiuojamas nokdaunas. Visgi O. Buinickas parodė charakterį ir atsikėlęs tęsė dvikovą. Kovos pabaigoje A. Misiūnas toliau tęsė pavojingas atakas ir O. Buinickas rankas laikė jau ganėtinai žemai, tačiau ištvėrė iki raundo pabaigos.
Antrajame raunde A. Misiūno energija kiek sumažėjo ir O. Buinickas turėjo keletą geresnių momentų. Įpusėjus raundui O. Buinickas abejomis rankomis pataikė „švarius“ smūgius į A. Misiūno veidą ir bandė pridėti smūgius keliu. Paskutinę antrojo raundo minutę A. Misiūnas sunkiai laikė rankas ir O. Buinickas ne kartą smūgiavo tiksliai. Paskutinėmis sekundėmis O. Buinickas prispaudė A. Misiūną į kampą, kuris vos išstovėjo ant kojų.
„Ar tu nori pra**sti prieš asilą?“, – kampe po antrojo raundo sakė Raimondas Krilavičius. – Ar tu kaip l**has pralaimėsi? Laimėk raundą, laimėsi kovą“.
A. Misiūnas R. Krilavičiui tik pasakė, jog nebeturi jėgų.
Trečiajame raunde A. Misiūnas toliau laikė gana žemai rankas, nors ir O. Buinickas rodė nuovargio ženklus. Visgi kovotojai aktyviai keitėsi smūgiais ir dažniau pataikė į atvirą A. Misiūno veidą. Paskutinė minutė prasidėjo tiesiais ir tiksliais O. Buinicko smūgiais, tačiau abu kovotojai jau sunkiai laikėsi ant kojų.
Teisėjai paskelbė, kad pirmą raundą A. Misiūnas laimėjo 10-8, kitus du – O. Buinickas 10-9, todėl buvo paskelbtos lygiosios, kadangi pagal muaythai taisykles dėl kovotojų saugumo papildomas raundas neskelbiamas.
„Manau, kad reikia revanšo, Misiūnai? Reikia? Kaip manai?“, – klausė O. Buinickas.
„Kitam gyvenime s**isiu“, – atsakė A. Misiūnas.
„Tikiuosi, kad visiems įrodžiau, jog galiu kovoti su geriausiais Lietuvos kovotojais. Kad ir kaip norėjau pergalės, bet buvo iškelta mūsų abiejų rankos. Ta proga noriu paspausti ranką Misiūnui ir padėkoti už kovą“, – kalbėjo O. Buinickas.
Į ringą žengia Arnoldas Misiūnas (2-3 UTMA, 81,8 kg) ir Oskaras Buinickas (0-1 UTMA, 80,8 kg). Tai bus muaythai kova.
Kovoje nebuvo jokios žvalgybos – I. Pauliukevičius pirmosiomis sekundėmis užspaudė varžovą į kampą ir paleido smūgių seriją. Nors iš kampo lenkas pasitraukė, tačiau netrukus I. Pauliukevičius vėl paleido seriją smūgių ir toliau vaikėsi S. Šoltys. Neįtikėtinai daug smūgių praleidęs lenkas ant ringo grindų krito likus 1 min. 25 sek. iki raundo pabaigos. Nors kovą pavyko pratęsti, tačiau po dar serijos smūgių S. Šoltys krito ant žemės ir nebesikėlė, o jo nosis buvo visa kruvina.
„Noriu, kad visi paplotumėt mano priešininkui, nes nėra lengva atsilaikyti beveik visą raundą prieš mane. Ačiū varžovui, ačiū savo komandai, šeimai, visiems, kurie palaikė. O tu, Šalkovski – aš ateinu pas tave, bus tas pats tik dar greičiau. Baniulis per kiek pakirto? 15? Aš per 10“, – sakė I. Pauliukevičius.
Į ringą žengia Ignas Pauliukevičius (3-0 UTMA, 95,1 kg) ir Szymonas Šoltys (0-1 UTMA, Lenkija, 92,5 kg).
Tai buvo jau antrasis šių kovotojų susitikimas. Pirmą kartą jie rugsėjo mėnesį kovojo Vilniuje MMA narve, tačiau tada po pirmojo raundo buvo pastebėtas narvo defektas ir kova buvo nutraukta bei paskelbta be nugalėtojo.
Kovos pradžioje jos dalyviai keitėsi smūgiais stovėsenoje, tačiau po maždaug minutės kova perėjo į parterį, kur geresnę poziciją užsiėmė D. Žamba. Parteryje daug tikslių smūgių atlikti nepavyko ir po minutės kovotojai vėl tęsė kovą stovėsenoje. Visgi vos po keliasdešimt sekundžių R. Masterso iniciatyva kova vėl sugrįžo į parterį, kuriame D. Žamba atlikinėjo smūgius į korpusą. Nors R. Mastersas dar siekė atsitiesti, tačiau D. Žamba kontroliavo parterį, atliko smūgius alkūnėmis, užėmė varžovo nugarą ir po eilės smūgių į galvą teisėjas nutraukė kovą.
„Pagaliau, viskas čia taip ir turėjo būti. Ačiū labai Kaunui, visiems palaikiusiems. Čia labai smagu kovoti, visada jaučiu palaikymą. Taip pat noriu padėkoti komandai, treneriui Ignui Barysui, komandos draugei Ernestai Kareckaitei ir visiems, kurie manimi tiki“, – kalbėjo D. Žamba.
Į ringą žengia Deividas Žamba (2-0-1 MMA, 60,5 kg) ir Robertas Mastersas (0-0 MMA, Didžioji Britanija, 59,82 kg). Tai bus kova MMA taisyklėmis.
Ž. Kiudelis nuo pat pirmų sekundžių atakavo priekinę P. Majausko koją ir jau įpusėjus raundui P. Majausko kairė šlaunis buvo itin paraudonavusi. Ž. Kiudelis ir toliau visą laiką po smūgių rankomis pridėdavo spyrį į priekinę P. Majausko koją. Nors P. Majausko koja buvo sužeista, tačiau antrajame raunde jis turėjo sėkmingesnių akimirkų atakuojant rankomis, tuo tarpu Ž. Kiudelio jėgos seko. Visgi raundo pabaigoje po dar keletos spyrių į tą pačią koją P. Majauskas nebegalėjo iškęsti skausmo ir nuleido rankas, o Ž. Kiudelis buvo paskelbtas nugalėtoju.
„Treniruotės – neveltui. Dėkui treneriui, kad prilaikė discipliną ir treniravomės du kartus per dieną. Dėkui šeimynai, kad palaiko ir lemia, ačiū visai organizacijai“, – sakė Ž. Kiudelis.
Į ringą žengia Žygimantas Kiudelis (0-2 UTMA, 62,45 kg) ir Pavelas Majauskas (0-1 UTMA, 62,3 kg)
Preliminarios „UTMA 15“ turnyro kovos prasidės 20.00 val. Į ringą žengs Žygimantas Kiudelis (0-2 UTMA, 62,45 kg) ir Pavelas Majauskas (0-1 UTMA, 62,3 kg).
