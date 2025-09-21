Analitikai: Putinas gali ruoštis naujam karui Europoje, taikinyje ir Lietuva

Ekspertai įspėja, kad V. Putino valdoma Rusija gali ruoštis per artimiausius penkerius metus pulti NATO. Strategiškai svarbios geografinės teritorijos gali tapti konflikto epicentru.
Analitikai ne kartą perspėjo dėl galimo Rusijos agresijos prieš NATO šalis. Dabar vienas ekspertas pabrėžia, kad pavojus gali grėsti dviem Europos valstybėms, rašo „The Mirror“.
Pabrėžiama keletas įspėjamųjų ženklų, iš kurių kai kurie leidžia manyti, jog Rusijos kariuomenė galėtų smogti būtent šiose teritorijose, sukeldama riziką net Trečiojo pasaulinio karo protrūkiui.
Įspėjimus išreiškė NATO bei kiti gynybos pareigūnai, karo analitikai ir ekspertai.
„Matome didėjantį Rusijos karinį buvimą Kaliningrade ir Baltarusijoje, stebime staigias karines pratybas bei neįprastus kariuomenės judėjimus“, – leidiniui „The Sun“ išsakė britų žvalgybos pareigūnas Philipas Ingramas, komentuodamas „Battle Lines Exposed“ laidoje.
Jis pridūrė, kad matyti ir „hibridinio karo“ požymių – nuo GPS trikdžių iki „mažų žalių žmogeliukų, kurstančių neramumus tarp rusakalbių mažumų“.
Pasak „Politico“, yra pranešimų, jog karo analitikai paveiktose šalyse ieško būdų, kaip apginti šį ruožą ir kitas Baltijos valstybių teritorijas.
Tarp siūlomų priemonių minima vadinamoji „pelkių gynyba“, kai vandeningos Europos durpynės galėtų būti pasitelktos invazinėms pajėgoms sustabdyti.
Kol kas tik Lietuvos aplinkos ministerija yra pareiškusi, kad pelkių atkūrimas kaip gynybos priemonė tebėra „diskusijų objektas“.
Vis dėlto ne visi ekspertai įsitikinę Suvalkų koridoriaus pažeidžiamumu. 2022 m. tarptautinių santykių docentas iš Voterlo universiteto (Kanada) Aleksandras Lanoszka „Chatham House“ teigė, jog „jo tikroji strateginė vertė yra ribota“.
Birželio mėnesį NATO vadovas Markas Rutte pareiškė, kad Rusija gali būti pasirengusi panaudoti karinę jėgą prieš Aljansą per artimiausius penkerius metus.
Putino galimo puolimo planas
Baltijos valstybės nuolat minimos kaip galimas Rusijos invazijos į NATO teritoriją atspirties taškas. Manoma, kad būsimasis karo Ukrainoje taikos susitarimas, pagal kurį Rusija galėtų išlaikyti kontrolę okupuotose rytinės Ukrainos teritorijose, tik paskatintų V. Putino režimo agresiją prieš buvusias Sovietų Sąjungos nares.
Analitikų teigimu, didžiausia grėsmė kyla Baltijos šalims, nes Estija, Latvija ir Lietuva suteiktų Rusijai didesnę prieigą prie Baltijos jūros, taip pat keltų potencialų pavojų tokioms šalims, kaip Lenkijai ir Vokietijai.
