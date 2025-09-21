Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Analitikai: Putinas gali ruoštis naujam karui Europoje, taikinyje ir Lietuva

2025-09-21 05:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-21 05:00

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali ruoštis naujam agresijos etapui – ekspertai įspėja, kad artimiausiais metais pavojus gali grėsti Europos Sąjungos šalims. Analitikų teigimu, Baltijos regionas išlieka itin pažeidžiamas, o Kremliaus planai gali tapti iššūkiu visam NATO Aljansui.

Putinas gali ruoštis naujam karui Europoje: taikinyje ir Lietuva (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali ruoštis naujam agresijos etapui – ekspertai įspėja, kad artimiausiais metais pavojus gali grėsti Europos Sąjungos šalims. Analitikų teigimu, Baltijos regionas išlieka itin pažeidžiamas, o Kremliaus planai gali tapti iššūkiu visam NATO Aljansui.

REKLAMA
0

Ekspertai įspėja, kad V. Putino valdoma Rusija gali ruoštis per artimiausius penkerius metus pulti NATO. Strategiškai svarbios geografinės teritorijos gali tapti konflikto epicentru.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Analitikai ne kartą perspėjo dėl galimo Rusijos agresijos prieš NATO šalis. Dabar vienas ekspertas pabrėžia, kad pavojus gali grėsti dviem Europos valstybėms, rašo „The Mirror“.

REKLAMA
REKLAMA

Pabrėžiama keletas įspėjamųjų ženklų, iš kurių kai kurie leidžia manyti, jog Rusijos kariuomenė galėtų smogti būtent šiose teritorijose, sukeldama riziką net Trečiojo pasaulinio karo protrūkiui.

REKLAMA

Įspėjimus išreiškė NATO bei kiti gynybos pareigūnai, karo analitikai ir ekspertai.

„Matome didėjantį Rusijos karinį buvimą Kaliningrade ir Baltarusijoje, stebime staigias karines pratybas bei neįprastus kariuomenės judėjimus“, – leidiniui „The Sun“ išsakė britų žvalgybos pareigūnas Philipas Ingramas, komentuodamas „Battle Lines Exposed“ laidoje.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad matyti ir „hibridinio karo“ požymių – nuo GPS trikdžių iki „mažų žalių žmogeliukų, kurstančių neramumus tarp rusakalbių mažumų“.

Pasak „Politico“, yra pranešimų, jog karo analitikai paveiktose šalyse ieško būdų, kaip apginti šį ruožą ir kitas Baltijos valstybių teritorijas.

Tarp siūlomų priemonių minima vadinamoji „pelkių gynyba“, kai vandeningos Europos durpynės galėtų būti pasitelktos invazinėms pajėgoms sustabdyti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kol kas tik Lietuvos aplinkos ministerija yra pareiškusi, kad pelkių atkūrimas kaip gynybos priemonė tebėra „diskusijų objektas“.

Vis dėlto ne visi ekspertai įsitikinę Suvalkų koridoriaus pažeidžiamumu. 2022 m. tarptautinių santykių docentas iš Voterlo universiteto (Kanada) Aleksandras Lanoszka „Chatham House“ teigė, jog „jo tikroji strateginė vertė yra ribota“.

REKLAMA

Birželio mėnesį NATO vadovas Markas Rutte pareiškė, kad Rusija gali būti pasirengusi panaudoti karinę jėgą prieš Aljansą per artimiausius penkerius metus.

Putino galimo puolimo planas

Baltijos valstybės nuolat minimos kaip galimas Rusijos invazijos į NATO teritoriją atspirties taškas. Manoma, kad būsimasis karo Ukrainoje taikos susitarimas, pagal kurį Rusija galėtų išlaikyti kontrolę okupuotose rytinės Ukrainos teritorijose, tik paskatintų V. Putino režimo agresiją prieš buvusias Sovietų Sąjungos nares.

Analitikų teigimu, didžiausia grėsmė kyla Baltijos šalims, nes Estija, Latvija ir Lietuva suteiktų Rusijai didesnę prieigą prie Baltijos jūros, taip pat keltų potencialų pavojų tokioms šalims, kaip Lenkijai ir Vokietijai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Putinas gavo viską, ko norėjo“: įvertino Rusijos provokacijas „Zapad 2025“ metu (5)
Naujas Kremliaus spaudimo būdas? Ekspertai perspėja dėl pavojų skrydžių saugumui (nuotr. SCANPIX)
Naujas Kremliaus spaudimo būdas? Ekspertai perspėja dėl pavojų skrydžių saugumui (17)
Lenkija kuria didžiausią kariuomenę Europoje: karo Ukrainoje pamokos atskleidžia spragas (nuotr. SCANPIX)
Lenkija kuria didžiausią kariuomenę Europoje: karo Ukrainoje pamokos atskleidžia spragas (133)
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje (26)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų