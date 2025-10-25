Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Žalgiris“ paskelbė, koks yra Williamso-Gosso traumos rimtumas

2025-10-25 14:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 14:20

„Žalgiris“ praneša naujienas apie Nigelo Williamso-Gosso sveikatos būklę po traumos, patirtos rungtynėse Barselonoje.

N.Williamsas-Gossas krenta iš rikiuotės (BNS nuotr.)

„Žalgiris“ praneša naujienas apie Nigelo Williamso-Gosso sveikatos būklę po traumos, patirtos rungtynėse Barselonoje.

REKLAMA
2

Eurolygos šeštojo turo dvikovą su Barselonos „Barcelona“ starto penkete pradėjęs N.Williamsas-Gossas vienos pirmųjų atakų metu pajuto kojos skausmus ir nebegalėjo tęsti rungtynių.

Grįžus į Kauną, gynėjui buvo atlikti tyrimai, kurie patvirtino šlaunies raumens traumą. N.Williamsas-Gossas praleis kelerias artimiausias rungtynes, o jo sveikatos būklė bus nuolat stebima ir vertinama gydytojų komandos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tolimesnį žaidėjo sugrįžimą bus pranešta atskirai, atsižvelgiant į sveikimo procesą.

Amerikiečio vidurkiai Eurolygoje siekia 19 minučių, 11,5 taško (42 procentai tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų