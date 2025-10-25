„Žalgiris“ paskelbė, koks yra Williamso-Gosso traumos rimtumas

Eurolygos šeštojo turo dvikovą su Barselonos „Barcelona“ starto penkete pradėjęs N.Williamsas-Gossas vienos pirmųjų atakų metu pajuto kojos skausmus ir nebegalėjo tęsti rungtynių.
Grįžus į Kauną, gynėjui buvo atlikti tyrimai, kurie patvirtino šlaunies raumens traumą. N.Williamsas-Gossas praleis kelerias artimiausias rungtynes, o jo sveikatos būklė bus nuolat stebima ir vertinama gydytojų komandos.
Apie tolimesnį žaidėjo sugrįžimą bus pranešta atskirai, atsižvelgiant į sveikimo procesą.
Amerikiečio vidurkiai Eurolygoje siekia 19 minučių, 11,5 taško (42 procentai tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo.
