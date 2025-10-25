A lygos turo apžvalga: išlieka intriga kovoje dėl bronzos

Pergalė. Gargždų „Banga“ pirmą kartą Lietuvos čempionate svečiuose nugalėjo FA „Šiauliai“, gargždiškiai sužaidė vieną rezultatyviausių sezono mačų bei nugalėjo 3:1. Tam Davido Afonso kariaunai prireikė net aštuntojo bandymo.
Praėjusiose rungtynėse ilgą tylą nutraukė Rokas Filipavičius, o pastarajame mače tą padarė Aaronas Olugbogi. Futbolininkas iš Nigerijos „Bangos“ gretose buvo pasižymėjęs tik kovo 15 dieną.
Galimybės. Dainio Kazakevičiaus treniruojama komanda patyrė skaudų pralaimėjimą ir turi itin nedaug galimybių pasiekti bronzą – tam reikia tikėtis tiek Vilniaus, tiek Marijampolės klubų kluptelėjimų.
Labai svarbias rungtynes šiauliečiai žais sekmadienį sostinėje su vietos „Žalgiriu“. Net ir sužaidus lygiosiomis bei sulaukus nepalankaus rezultato Marijampolėje, FA „Šiauliai“ neturės teorinių galimybių kitais metais grįžti į tarptautines varžybas.
Šimtas. Tiek įvarčių atstovaujant Vilniaus „Žalgiriui“ pelnė rumunas Liviu Antalis, kuris yra rezultatyviausias Lietuvos čempionato legionierius. Puolėjas prisidėjo ir prie pastarosios pergalės prieš „Kauno Žalgirį“ – 2:1.
L. Antalis rezultatyvių rungtynių seriją pratęsė net iki šešerių, savo ruožtu, vilniečiai išsilaikė 3-ioje vietoje, pirmą kartą 2025 metais nugalėdami oponentus iš Kauno.
Šventė. Dvikova Dariaus ir Girėno stadione truko kiek daugiau nei 100 minučių, visgi, žaidybinio pranašumo Eivino Černiausko kariauna pergale nepavertė. Tiesa, reta nesėkmė namuose nublanko – po dvikovos buvo keliamas į viršų čempionato trofėjus.
Kauniečiams liko sužaisti trejas rungtynes, iš kurių dvejos turnyro lentelei daug įtakos gali neturėti. Tiesa, artimiausią pirmadienį Marijampolėje teks susidurti su dėl bronzos vis dar nuožmiai kovojančiais šeimininkais.
Gynyba. Per pastaruosius tris mačus daugiausiai taškų – septynis – iškovojo „Žalgiris“ bei Vilniaus „Riteriai“. Pastarieji svečiuose vėl nepraleido įvarčio bei 1:0 nugalėjo „Panevėžį“.
Pergalingu smūgiu pasižymėjo Andrius Kaulinis, kuris kamuolį į varžovų vartus pasiuntė tik 2-ajame ture. Gintauto Vaičiūno kariauna yra vienintelė spalio mėnesį dar nepraleidusi įvarčio.
Keitimas. „Riterių“ strategui teko pakelti vieną futbolininką nuo atsarginių žaidėjų suolo, nors to daryti jis tikrai nenorėjo. Daugiau negu mėnesį dėl traumos nerungtyniavęs Arvydas Novikovas „Aukštaitijos“ stadione žaidė vos 14 minučių.
34-erių saugas negalėjo tęsti akistatos dėl traumos, tačiau sostinės klubas susikrovė 7 taškų pranašumą ir praktiškai užsitikrino 9-ąją poziciją bei pereinamąsias rungtynes.
Benefisas. Vieną iš ryškiausių pasirodymų pastarosiomis savaitėmis surengė Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos atstovas Leo Ribeiro. Brazilas pelnė 2 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą bei padėjo mėlynai baltiems 4:1 nugalėti Telšių „Džiugą“.
L. Ribeiro po puikios akistatos nutraukė beveik dviejų mėnesių tylą asmeninėje statistikoje bei su 20 rezultatyvių veiksmų pirmauja 2025 metų čempionate. Andriaus Skerlos treniruojami futbolininkai nuo artimiausio konkurento išlaikė 5 taškų pranašumą lenktynėse dėl sidabro.
Nusivylimas. „Džiugas“ patyrė vieną iš didžiausių pralaimėjimų sezone bei nepasinaudojo galimybe sugrįžti į 6-ąją vietą. Savaitgalį žemaičiai namuose priims būtent tiesioginį konkurentą „Panevėžį“.
„Tokios „Džiugo“ komandos niekada nenoriu matyti“, – taip apie rungtynes Raudondvaryje kalbėjo telšiškių vyr. treneris Andrius Lipskis.
Taškas. Tiek skiria „Žalgirį“ nuo pergalę namuose pasiekusios Marijampolės „Sūduvos“. Pastaroji 2:1 įveikė autsaiderius Alytaus DFK „Dainava“ futbolininkus.
Vis dėlto ne viskas yra marijampoliečių rankose – jiems reikia rinkti taškus bei tikėtis „Žalgirio“ kluptelėjimo. Kitame mače „Sūduva“ priims čempioną „Kauno Žalgirį“, kuris 2025 metais nelaimėjo nė vieno iš keturių tarpusavio susitikimų.
Viltys. Jos kovojant dainaviečiams dėl išlikimo, likus trims turams, tapo minimalios. Alytaus klubas atsilieka 7 taškais nuo „Riterių“ ir turi tikėtis varžovų pralaimėjimų, be to, patys alytiškiai privalo skinti laimėjimus, kurių šiemet pasiekė vos tris.
Susidariusiu vakuumu puolėjo pozicijoje pasinaudojo prieš tai B komandoje rungtyniavęs Walidas Dhouibas. 19-metis prancūzas pelnė efektingą įvartį – Lietuvos čempionate debiutas įvyko tik spalio pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!