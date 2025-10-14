„Žalgiris“ Belgrade pralaimėjo „Crvena Zvezda“ ekipai – nutrūko pergalių serija

Antrąjį savaitės mačą „Žalgiris“ namie žais su Milano „EA7 Emporio Armani“.
Tai buvo pirmos rungtynės Belgrade Sašai Obradovičiui.
Nigelas Williamsas-Gossas ir Laurynas Birutis truktelėjo į priekį žalgiriečius (6:2), nors D.Motiejūnas netrukus atsidarė taškais. Belgrado klubas laikėsi šalia (7:10), tačiau Arnas Butkevičius smeigė tritaškį, dar vieną šovė ir Sylvainas Francisco – 16:7. Spurtu šeimininkai vėl artėjo (15:20), juos tempė Chima Moneke, tačiau po pirmojo kėlinio „Žalgiris“ liko priekyje – 27:23.
Semi Ojeleye buvo išlyginęs rezultatą (27:27), tačiau Mosesas Wrightas greitai gražino persvarą kauniečiams. Skirtumas vėl augo (34:28), o Maodo Lo paleido tritaškį – 37:28. D.Motiejūnas pelnė reikalingus taškus Belgrado ekipai (34:37), tuo tarpu žalgiriečiai klydo. Būtent lietuvis sugrąžino lygybę (37:37), o baudų metimais „Crvena Zvezda“ ėmė pirmauti – 39:37. Galiausiai po antro ketvirčio šeimininkai turėjo trapų pranašumą – 45:39.
Po didžiosios pertraukos A.Butkevičius skirtumą rėžė iki trijų taškų (43:45), jam atsakė D.Motiejūnas, bet taiklus buvo ir N.Williamsas-Gossas – 45:48. Laurynas Birutis deficitą tirpdė iki taško (49:50), bet iniciatyvos perimti nepavyko. „Crvena Zvezda“ vėl padidino atotrūkį (55:51), tačiau Edgaras Ulanovas smeigė tritaškį (54:55), kai liko pora minučių. Ketvirčio gale N.Williamsas-Gossas grąžino „Žalgiriu“ trapų pranašumą – 58:57.
Maodo Lo smeigė labai reikalingą tritaškį (64:61), kuris leido „Žalgiriui“ jaustis kiek užtikrinčiau. J.Nwora ėmė gelbėti šeimininkus (66:65), o po nesėkmingos atakos ir kovos dėl kamuolio pražanga fiksuota S.Francisco. J.Nwora toliau tempė į priekį Belgrado ekipą (70:67), o žalgiriečiai vėl klydo. A.Butkevičius deficitą tirpdė (69:70), tiesa, neilgam, nes indėlį įnešė Dejanas Davidovacas – 74:69. S.Ojeleye tempė „Crvena Zvezda“ pergalės link (77:69), bet N.Williamsas-Gossas išlaikė „Žalgirį“ kovoje – 72:77. Liko pustrečios minutės, bet dėjimais ir baudų metimais šeimininkai praktiškai pergalę tvirtino.
Likus 70 sekundžių atsilikimas siekė 6 taškus (76:82), bet jis buvo nebepanaikinamas.
D.Motiejūnas per 20 minučių pelnė 13 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 2 – perėmė, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, provokavo 5 pražangas, 2 sykius prasižengė ir rinko 19 naudingumo balų.
„Crvena Zvezda“: Jordanas Nwora 24 (7 atk. kam., 5 per. kam., 34 n.b.), Chima Moneke ir Donatas Motiejūnas – po 13, Semi Ojeleye 10, Ebuka Izundu 9.
„Žalgiris“: Maodo Lo (3/4 trit., 1/5 dvit., 5 kld.) ir Arnas Butkevičius – po 14, Sylvainas Francisco 13 (1/8 trit., 7 rez. perd., 17 n.b.), Nigelas Williamsas-Gossas 11 (6 atk. kam.), Mosesas Wrightas 9, Laurynas Birutis 8.
