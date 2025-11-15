 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Vilius Gaubas nedalyvaus „Challenger“ turnyre Ispanijoje, Edas Butvilas sužinos varžovą po kvalifikacijos

2025-11-15 21:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 21:08

Šeštadienį Ispanijoje ištraukti ATP „Challenger“ serijos „III Challenger Montemar ENE Construccion“ vyrų teniso turnyro burtai.

Vilius Gaubas ir Edas Butvilas | Organizatorių nuotr.

0

Paskutinę akimirką buvo pranešta, kad šiame turnyre nedalyvaus geriausias Lietuvos tenisininkas 20-metis Vilius Gaubas (ATP-133). Jis būtų tapęs antrąją turnyro rakete.

V. Gaubas po nesėkmingų pasirodymų Pietų Amerikoje iš esmės prarado galimybes pagal reitingą patekti tiesiai į „Australian Open“ pagrindinį etapą. Lietuviui teks startuoti nuo kvalifikacijos.

Tiesa, Ispanijoje pasirodys kitas lietuvis – 21-erių Edas Butvilas (ATP-263). Jis pagal reitingą pateko tiesiai į pagrindinį etapą, o ten savo varžovo dar turės palaukti, nes žais su vienu iš kvalifikaciją įveiksiančių tenisininkų. Pergalės atveju E. Butvilas aštuntfinalyje žaistų su vienu iš turnyro favoritų danu Elmeriu Molleriu (ATP-148) arba portugalu Tiago Pereira (ATP-278).

Lietuviui trūksta apie 45 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje. Tiesa, Ispanijoje žaidžiama ant grunto, o E. Butvilas jau senokai nelipo ant šios dangos.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

