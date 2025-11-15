 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ispanijos rinktinė sutriuškino Sakartvelą

2025-11-15 20:56
2025-11-15 20:56

Ispanijos rinktinė Pasaulio taurės atrankos E grupės rungtynėse svečiuose 4:0 sutriuškino Sakartvelo futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ispanijos rinktinė Pasaulio taurės atrankos E grupės rungtynėse svečiuose 4:0 sutriuškino Sakartvelo futbolininkus.

0

Mikelis Oyarzabalis rungtynių pradžioje užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Ispanijos rinktinę į priekį 1:0. Netrukus Martinas Zubimendi sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.Ferranas Torresas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Oyarzabalis sužaidus valandą antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino pranašumą 4:0.

M. Oyarzabalis sužaidė savo 50-ąsias rungtynes atstovaudamas Ispanijos rinktinei. Pastarasis kartu su Mikeliu Merino yra daugiausiai susitikimų sužaidę žaidėjai nacionalinei komandai vadovaujant Luisui de la Fuente (abu po 29).

Ispanija po 5 sužaistų rungtynių turi surinkusi 15 taškų ir rikiuojasi E grupės pirmoje vietoje, tačiau jai į nugarą alsuoja Turkija su 12 taškų. Tuo tarpu Sakartvelas su 3 taškais žengia trečias.

