Ispanijos rinktinė sutriuškino Sakartvelą

Mikelis Oyarzabalis rungtynių pradžioje užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Ispanijos rinktinę į priekį 1:0. Netrukus Martinas Zubimendi sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.Ferranas Torresas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
M. Oyarzabalis sužaidus valandą antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino pranašumą 4:0.
M. Oyarzabalis sužaidė savo 50-ąsias rungtynes atstovaudamas Ispanijos rinktinei. Pastarasis kartu su Mikeliu Merino yra daugiausiai susitikimų sužaidę žaidėjai nacionalinei komandai vadovaujant Luisui de la Fuente (abu po 29).
Ispanija po 5 sužaistų rungtynių turi surinkusi 15 taškų ir rikiuojasi E grupės pirmoje vietoje, tačiau jai į nugarą alsuoja Turkija su 12 taškų. Tuo tarpu Sakartvelas su 3 taškais žengia trečias.
