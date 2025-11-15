Lekavičius ir Kuzminskas prisidėjo prie užtikrintos AEK pergalės Graikijos krepšinio lygoje

L.Lekavičius per 21 minutę pelnė 10 taškų (3/6 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas, 2 sykius prasižengė ir surinko 7 naudingumo balus.
M.Kuzminskas per 12 minučių įmetė 4 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.
Nugalėtojams Frankas Bartley įmetė 28 taškus (7 rez. per.), Rai’Quanas Gray’us ir Chrisas Silva (9 atk. kam.) surinko po 25.
Pralaimėjusiems Maximas Salashas pelnė 21 tašką (3/3 trit.), Darrylas Maconas pridėjo 11 (8 rez. per.).
