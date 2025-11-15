 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lekavičius ir Kuzminskas prisidėjo prie užtikrintos AEK pergalės Graikijos krepšinio lygoje

2025-11-15 20:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 20:23

Graikijoje pergalę pasiekė Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Atėnų AEK (5/2) ekipa, kuri 103:82 (28:24, 20:19, 29:28, 26:11) įveikė to paties miesto „Maroussi" (2/4) krepšininkus.

L.Lekavičius pelnė 10 taškų (FIBA Europe nuotr.)

Graikijoje pergalę pasiekė Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Atėnų AEK (5/2) ekipa, kuri 103:82 (28:24, 20:19, 29:28, 26:11) įveikė to paties miesto „Maroussi“ (2/4) krepšininkus.

0

L.Lekavičius per 21 minutę pelnė 10 taškų (3/6 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas, 2 sykius prasižengė ir surinko 7 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Kuzminskas per 12 minučių įmetė 4 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.

Nugalėtojams Frankas Bartley įmetė 28 taškus (7 rez. per.), Rai’Quanas Gray’us ir Chrisas Silva (9 atk. kam.) surinko po 25.

Pralaimėjusiems Maximas Salashas pelnė 21 tašką (3/3 trit.), Darrylas Maconas pridėjo 11 (8 rez. per.).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T.Dimša pranoko AEK lietuvių tandemą (FIBA nuotr.)
Dimša buvo ryškiausias lietuviškame PAOK ir AEK susitikime
L.Lekavičius pelnė 9 taškus (FIBA Europe nuotr.)
AEK su Kuzminsku ir Lekavičiumi patyrė pirmą nesėkmę Graikijos lygoje (2)
M.Kuzminskas pelnė 4 taškus (FIBA nuotr.)
AEK su Kuzminsku ir Lekavičiumi iškovojo trečiąją pergalę Graikijos lygoje

