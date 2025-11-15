 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U19 futbolo rinktinė įveikė škotus ir priartėjo prie kito atrankos etapo

2025-11-15 20:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 20:17

Lietuvos vaikinų U19 rinktinė šeštadienį pratęsė savo pasirodymą Raudondvaryje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

Lietuvos U19 rinktinė | LFF nuotr.

Lietuvos vaikinų U19 rinktinė šeštadienį pratęsė savo pasirodymą Raudondvaryje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

REKLAMA
0

Antrame susitikime lietuvaičiai 2:1 (0:1) nugalėjo Škotijos rinktinę ir priartėjo prie patekimo į antrą atrankos etapą. Priminsime, kad pirmoje turnyro kovoje lietuviai 0:2 neprilygo anglams, o pasirodymą atrankoje baigs antradienio rungtynėmis su Latvija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komandos po kartą sužais tarpusavyje, pirmas dvi vietas užėmusios komandos žengs į kitą etapą ir pavasarį pratęs kovą dėl vietos pagrindiniame čempionato etape

REKLAMA
REKLAMA

Pirmame dienos susitikime Anglijos rinktinė net 7:0 sutriuškino Latvijos bendraamžius.

Šeštadienio dvikova nuo pradžių klostėsi apylygiai, tačiau pirmieji tiksliai smogė škotai, kurie sužaidus pusvalandį išsiveržė į priekį. Pirmame susitikimo kėlinyje tai buvo vienintelis įvartis ir škotai pirmavo 1:0.

REKLAMA

Visgi po pertraukos situacija pasikeitė iš esmės. Visų pirma Dominykas Taučas gražiu smūgiu į apatinį vartų kampą rezultatą išlygino, o antroje kėlinio dalyje Skimantas Paukštys mušė antrą lietuvių įvartį, kuris, kaip vėliau parodė laikas, tapo pergalingu.

Per likusį laiką lietuviai apsigynė nuo škotų bandymų rezultatą išlyginti ir iškovojo įspūdingą pergalę, kuri priartino juos prie patekimo į antrą atrankos etapą.

REKLAMA
REKLAMA

Europos vaikinų U19 čempionato atranka

Škotija – Lietuva 1:2 (1:0)

Raudondvario stadionas; teisėjas – Patrikas Kolarićius (Kroatija)

Įvarčiai: 35 min. Owenas Stirtonas (Škotija); 56 min. Dominykas Taučas, 79 min. Skirmantas Paukštys (Lietuva)

Įspėti: 50 min. Calumas Adamsonas, 51 min. Seanas McArdle, 74 min. Aidanas Borlandas, 90+1 min. Johnas Todas (Škotija); 81 min. Jugas Turčinskas, 84 min. Grant Emerhi, 90 min. Ernestas Lysionok (Lietuva)

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ernestas Lysionok, Oskar Pukelis, Matas Klimas, Armandas Raudonis, Jugas Turčinskas, Skirmantas Paukštys, Edgaras Bierontas, Dovas Grudzinskas, Dominykas Taučas (90+3 min. Dovydas Balsys), Nedas Garbaliauskas (90+3 min. Donatas Jermakovas), Grant Emerhi (90+3 min. Matas Ambrazaitis.).

Atsargoje: Ugnius Semaška, Arminas Ališauskas, Brooklyn Leipus, Filipe Acuna, Adomas Buikus.

**********

Likęs turnyro tvarkaraštis:

Lapkričio 18 diena (antradienis)

12.00 val. Škotija – Anglija

18.00 val. Lietuva – Latvija

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų