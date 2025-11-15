Lietuvos U19 futbolo rinktinė įveikė škotus ir priartėjo prie kito atrankos etapo

Antrame susitikime lietuvaičiai 2:1 (0:1) nugalėjo Škotijos rinktinę ir priartėjo prie patekimo į antrą atrankos etapą. Priminsime, kad pirmoje turnyro kovoje lietuviai 0:2 neprilygo anglams, o pasirodymą atrankoje baigs antradienio rungtynėmis su Latvija.
Komandos po kartą sužais tarpusavyje, pirmas dvi vietas užėmusios komandos žengs į kitą etapą ir pavasarį pratęs kovą dėl vietos pagrindiniame čempionato etape
Pirmame dienos susitikime Anglijos rinktinė net 7:0 sutriuškino Latvijos bendraamžius.
Šeštadienio dvikova nuo pradžių klostėsi apylygiai, tačiau pirmieji tiksliai smogė škotai, kurie sužaidus pusvalandį išsiveržė į priekį. Pirmame susitikimo kėlinyje tai buvo vienintelis įvartis ir škotai pirmavo 1:0.
Visgi po pertraukos situacija pasikeitė iš esmės. Visų pirma Dominykas Taučas gražiu smūgiu į apatinį vartų kampą rezultatą išlygino, o antroje kėlinio dalyje Skimantas Paukštys mušė antrą lietuvių įvartį, kuris, kaip vėliau parodė laikas, tapo pergalingu.
Per likusį laiką lietuviai apsigynė nuo škotų bandymų rezultatą išlyginti ir iškovojo įspūdingą pergalę, kuri priartino juos prie patekimo į antrą atrankos etapą.
Europos vaikinų U19 čempionato atranka
Škotija – Lietuva 1:2 (1:0)
Raudondvario stadionas; teisėjas – Patrikas Kolarićius (Kroatija)
Įvarčiai: 35 min. Owenas Stirtonas (Škotija); 56 min. Dominykas Taučas, 79 min. Skirmantas Paukštys (Lietuva)
Įspėti: 50 min. Calumas Adamsonas, 51 min. Seanas McArdle, 74 min. Aidanas Borlandas, 90+1 min. Johnas Todas (Škotija); 81 min. Jugas Turčinskas, 84 min. Grant Emerhi, 90 min. Ernestas Lysionok (Lietuva)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ernestas Lysionok, Oskar Pukelis, Matas Klimas, Armandas Raudonis, Jugas Turčinskas, Skirmantas Paukštys, Edgaras Bierontas, Dovas Grudzinskas, Dominykas Taučas (90+3 min. Dovydas Balsys), Nedas Garbaliauskas (90+3 min. Donatas Jermakovas), Grant Emerhi (90+3 min. Matas Ambrazaitis.).
Atsargoje: Ugnius Semaška, Arminas Ališauskas, Brooklyn Leipus, Filipe Acuna, Adomas Buikus.
**********
Likęs turnyro tvarkaraštis:
Lapkričio 18 diena (antradienis)
12.00 val. Škotija – Anglija
18.00 val. Lietuva – Latvija
