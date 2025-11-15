Klausimų palikęs interviu: Kashkenas teigia „Žalgiryje“ uždirbęs 15 tūkst. per mėnesį

D. Kashkenas teigė, jog pradinė alga siekė 3 tūkst. JAV dolerių, tačiau, anot futbolininko, ji augo kas dešimt sužaistų rungtynių ir galiausiai pasiekė 15 tūkst. dolerių per mėnesį. Taip pat jis minėjo ir premijas už patekimą į UEFA Konferencijų lygą – apie 40 tūkst. eurų.
Šie žaidėjo pareiškimai sulaukė dėmesio Lietuvoje, mat gynėjas Vilniaus komandoje nebuvo tarp daug žaidžiančių futbolininkų: per savo laikotarpį aikštėje pasirodydavo epizodiškai, o sirgaliai neretai kritikavo jo pasirodymus.
Be to, anksčiau buvusi „Žalgirio“ direktorė Vilma Venslovaitienė viešai yra sakiusi, kad klube laikomasi principo, pagal kurį atlyginimai neperžengia 5 tūkst. eurų ribos, pabrėždama, jog komanda veikia kaip viena šeima, o atlygio struktūra esą yra subalansuota ir vieninga.
