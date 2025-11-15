 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Klausimų palikęs interviu: Kashkenas teigia „Žalgiryje“ uždirbęs 15 tūkst. per mėnesį

2025-11-15 19:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 19:32

Kazachstano žaidėjas Dinmukhammedas Kashkenas, trumpai atstovavęs Vilniaus „Žalgiriui“, interviu savo šalies portalui papasakojo apie buvusiame klube gautą atlyginimą. Pasak jo, didžiausias karjeros kontraktas buvo būtent su Vilniaus ekipa.

Dinmuchammedas Kaškenas | Elvio Žaldario nuotr.

Kazachstano žaidėjas Dinmukhammedas Kashkenas, trumpai atstovavęs Vilniaus „Žalgiriui“, interviu savo šalies portalui papasakojo apie buvusiame klube gautą atlyginimą. Pasak jo, didžiausias karjeros kontraktas buvo būtent su Vilniaus ekipa.

D. Kashkenas teigė, jog pradinė alga siekė 3 tūkst. JAV dolerių, tačiau, anot futbolininko, ji augo kas dešimt sužaistų rungtynių ir galiausiai pasiekė 15 tūkst. dolerių per mėnesį. Taip pat jis minėjo ir premijas už patekimą į UEFA Konferencijų lygą – apie 40 tūkst. eurų.

Šie žaidėjo pareiškimai sulaukė dėmesio Lietuvoje, mat gynėjas Vilniaus komandoje nebuvo tarp daug žaidžiančių futbolininkų: per savo laikotarpį aikštėje pasirodydavo epizodiškai, o sirgaliai neretai kritikavo jo pasirodymus.

Be to, anksčiau buvusi „Žalgirio“ direktorė Vilma Venslovaitienė viešai yra sakiusi, kad klube laikomasi principo, pagal kurį atlyginimai neperžengia 5 tūkst. eurų ribos, pabrėždama, jog komanda veikia kaip viena šeima, o atlygio struktūra esą yra subalansuota ir vieninga.

