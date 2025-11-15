 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Žemaitis svariai prisidėjo prie „Glint“ pergalės Turkijos čempionate

2025-11-15 18:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 18:50

Turkijos čempionate Kristupo Žemaičio atstovaujama Manisos „Glint“ (3/5) ekipa išvykoje 80:69 (21:20, 24:16, 15:14, 20:19) nugalėjo Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (1/7) krepšininkus.

K.Žemaitis pelnė 9 taškus

Turkijos čempionate Kristupo Žemaičio atstovaujama Manisos „Glint“ (3/5) ekipa išvykoje 80:69 (21:20, 24:16, 15:14, 20:19) nugalėjo Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (1/7) krepšininkus.

0

Gynėjas iš Lietuvos per 24 minutes pelnė 9 taškus (3/5 dvit., 1/5 trit.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.

Manisos komandai Judah Mintzas (5 rez. per.) ir Dayshonas Smithas (6 rez. per.) pelnė po 20 taškų, Isaiah Mobley pridėjo 13.

Pralaimėjusiems Charlesas Manningas įmetė 19 taškų (3/6 trit.), Michalas Sokolowskis ir Justinas Alstonas (7 atk. kam.) surinko po 12.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

