Žemaitis svariai prisidėjo prie „Glint“ pergalės Turkijos čempionate

Gynėjas iš Lietuvos per 24 minutes pelnė 9 taškus (3/5 dvit., 1/5 trit.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.
Manisos komandai Judah Mintzas (5 rez. per.) ir Dayshonas Smithas (6 rez. per.) pelnė po 20 taškų, Isaiah Mobley pridėjo 13.
Pralaimėjusiems Charlesas Manningas įmetė 19 taškų (3/6 trit.), Michalas Sokolowskis ir Justinas Alstonas (7 atk. kam.) surinko po 12.
