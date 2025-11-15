 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinneris sustabdė de Minaurą ir trečius metus iš eilės Turine pateko į finalą

2025-11-15 18:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 18:46

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals“ – šeštadienį pirmajame pusfinalio mače italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 52 minutes 7:5, 6:2 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7).

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals“ – šeštadienį pirmajame pusfinalio mače italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 52 minutes 7:5, 6:2 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7).

0

Mačo pradžioje abu tenisininkai turėjo vargo savo padavimų metu. J. Sinneris nerealizavo 2 „break pointų“, o A. de Minauras, pirmaudamas 40:0, iššvaistė 3 progas tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Vėliau J. Sinneris ženkliai pagerino žaidimą savo padavimų metu, o A. de Minauro vargai nesibaigė. Septintajame geime australas atlaikė du „break pointus“, devintajame – dar vieną. Vienuoliktajame geime J. Sinneris susikūrė 3 progas tašku laimėti varžovo padavimų seriją ir galiausiai palaužė australą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete italas tęsė savo spurtą ir susikrovė triuškinantį pranašumą (4:0). Skirtumas galėjo dar labiau išaugti, jei penktajame geime J. Sinneris būtų realizavęs vieną iš dviejų „break pointų“. A. de Minauras šansą grąžinti intrigą turėjo šeštajame geime, tačiau pralaimėjo „break pointą“, o vėliau didesnių vilčių neturėjo.

J. Sinneris po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 84 proc. įžaistų kamuoliukų, o varžovas – 63 proc.

J. Sinneris trečius metus iš eilės pateko į baigiamojo sezono turnyro finalą. Įdomu tai, kad 2025 m. sezone italas pateko į visų 5 svarbiausių turnyrų finalus (keturių „Didžiojo kirčio“ ir „ATP Finals“). Anksčiau tai buvo pavykę tik Rogeriui Federeriui ir Novakui Djokovičiui.

J. Sinnerio varžovas finale paaiškės šeštadienio vakarą. Antrajame pusfinalyje nuo 21.30 val. susitiks ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) bei kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-8).

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

