Sinneris sustabdė de Minaurą ir trečius metus iš eilės Turine pateko į finalą

Mačo pradžioje abu tenisininkai turėjo vargo savo padavimų metu. J. Sinneris nerealizavo 2 „break pointų“, o A. de Minauras, pirmaudamas 40:0, iššvaistė 3 progas tašku laimėti varžovo padavimų seriją. Vėliau J. Sinneris ženkliai pagerino žaidimą savo padavimų metu, o A. de Minauro vargai nesibaigė. Septintajame geime australas atlaikė du „break pointus“, devintajame – dar vieną. Vienuoliktajame geime J. Sinneris susikūrė 3 progas tašku laimėti varžovo padavimų seriją ir galiausiai palaužė australą.
Antrajame sete italas tęsė savo spurtą ir susikrovė triuškinantį pranašumą (4:0). Skirtumas galėjo dar labiau išaugti, jei penktajame geime J. Sinneris būtų realizavęs vieną iš dviejų „break pointų“. A. de Minauras šansą grąžinti intrigą turėjo šeštajame geime, tačiau pralaimėjo „break pointą“, o vėliau didesnių vilčių neturėjo.
J. Sinneris po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 84 proc. įžaistų kamuoliukų, o varžovas – 63 proc.
J. Sinneris trečius metus iš eilės pateko į baigiamojo sezono turnyro finalą. Įdomu tai, kad 2025 m. sezone italas pateko į visų 5 svarbiausių turnyrų finalus (keturių „Didžiojo kirčio“ ir „ATP Finals“). Anksčiau tai buvo pavykę tik Rogeriui Federeriui ir Novakui Djokovičiui.
Players to reach all the Grand Slam finals and the ATP Finals final in the same season:
Roger Federer
Novak Djokovic
Jannik Sinner
End of list.
J. Sinnerio varžovas finale paaiškės šeštadienio vakarą. Antrajame pusfinalyje nuo 21.30 val. susitiks ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) bei kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-8).
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
