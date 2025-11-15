Kačinas nesublizgėjo: „Trefl“ Lenkijos lygoje nusileido MKS ekipai

Lietuvis per 24 minutes pelnė 4 taškus (1/1 dvit., 0/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo, išprovokavo pražangą, 2 kartus pažeidė taisykles ir surinko 4 naudingumo balus.
Nugalėtojams Lutheris Muhammadas įmetė 22 taškus (7/16 metimai), pralaimėjusiems Jakubas Schenkas surinko 15 (6 rez. per.).
