  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Kačinas nesublizgėjo: „Trefl“ Lenkijos lygoje nusileido MKS ekipai

2025-11-15 18:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 18:08

Lenkijoje pralaimėjimą patyrė Mindaugo Kačino atstovaujama Sopoto „Trefl“ (5/2) ekipa, kuri išvykoje 81:93 (20:18, 19:30, 17:21, 25:24) nusileido Dombrovos Gurničos MKS (3/4) krepšininkams.

M.Kačinas pelnė 4 taškus

0

Lietuvis per 24 minutes pelnė 4 taškus (1/1 dvit., 0/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo, išprovokavo pražangą, 2 kartus pažeidė taisykles ir surinko 4 naudingumo balus.

Nugalėtojams Lutheris Muhammadas įmetė 22 taškus (7/16 metimai), pralaimėjusiems Jakubas Schenkas surinko 15 (6 rez. per.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

