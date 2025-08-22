Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Šešiolikmetės įveikė graikes

2025-08-22 22:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 22:46

Edvino Justos treniruojamos U16 Lietuvos rinktinės krepšininkės (2/0) Europos čempionate iškovojo antrąją pergalę.

U16 rinktinė kol kas neklumpa (FIBA nuotr.)

Edvino Justos treniruojamos U16 Lietuvos rinktinės krepšininkės (2/0) Europos čempionate iškovojo antrąją pergalę.

0

B diviziono D grupės mače mūsiškės 70:54 (12:14, 21:12, 20:14, 17:14) nugalėjo Graikijos krepšininkes (1/2) ir kartu su Bulgarija (3/0) išlieka vienintelėmis pogrupio komandomis, kurios kol kas skina tik pergales.

Po pirmojo kėlinio Graikija pirmavo 14:12, o antrojo kėlinio pradžioje turėjo 6 taškų pranašumą (19:13), tačiau tuomet lietuvės įjungė aukštesnę pavarą ir po dviejų kėlinių jau pirmavo 33:26.

Trečiajame kėlinyje Lietuvos merginos savo pranašumą padidino iki 53:40, o ketvirtajame kėlinyje skirtumas tarp komandų pasiekė 21 tašką (61:40). Rungtynių pabaigoje graikės priartėjo prie lietuvių, tačiau nugalėtojų klausimas jau buvo išspręstas.

Antraisiais bandymais lietuvės pelnė 25 taškus, o varžovės vos 2.

Kitas rungtynes E. Justos auklėtinės žais sekmadienį, kai 20:30 val. Lietuvos laiku susitiks su Šiaurės Makedonija (0/2).

Į ketvirtfinalį pateks tik dvi pirmąsias vietas užėmusios grupės komandos.

Lietuvos rinktinė: Gabija Galvanauskaitė 25 (14 atk. kam.), Kotryna Grunkytė 12 (5 rez. perd., 5 atk. kam.), Urtė Gurevičiūtė 10 (2/5 trit.), Eva Kavaliauskaitė 7 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Monika Dokšaitė 7 (13 atk. kam.), Viltė Peleckytė 6, Aušrinė Gaubytė 3.

Graikijos rinktinė: Evgenia Toumpaniari 16, Pangkela Bekiri 9, Revekka Kakara 8.

