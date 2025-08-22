A.Urkis keliasi į Latviją

Oficialiai paskelbta, kad Ventspilio „Ventspils“ ekipa pasirašė sutartį su 26 metų 200 cm ūgio puolėju, kuriam tai bus pirmoji patirtis užsienyje.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) A.Urkis per 22 minutes įmesdavo po 8 taškus, atkovodavo 2,4 kamuolio, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdavo 4,7 naudingumo balo.
A.Urkis didžiąją karjeros dalį praleido Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!