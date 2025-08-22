Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

A.Urkis keliasi į Latviją

2025-08-22 15:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 15:34

Praėjusiame sezone Mažeikių „M Basket" garbę gynęs Armandas Urkis keliasi į Latviją.

A.Urkis žais Latvijoje (Foto: Lukas Šeputis)

Praėjusiame sezone Mažeikių „M Basket“ garbę gynęs Armandas Urkis keliasi į Latviją.

0

Oficialiai paskelbta, kad Ventspilio „Ventspils“ ekipa pasirašė sutartį su 26 metų 200 cm ūgio puolėju, kuriam tai bus pirmoji patirtis užsienyje.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) A.Urkis per 22 minutes įmesdavo po 8 taškus, atkovodavo 2,4 kamuolio, atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą ir rinkdavo 4,7 naudingumo balo.

A.Urkis didžiąją karjeros dalį praleido Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

