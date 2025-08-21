Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

A.Butajevas iš Barselonos klubo sistemos keliasi į „Unicaja“

2025-08-21 16:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 16:23

„Malagahoy“ pranešė, kad vienas perspektyviausių savo kartos lietuvių krepšininkų Artūras Butajevas palieka Barselonos „Barcelona“ sistemą ir jungiasi prie Malagos „Unicaja“ organizacijos.

A.Butajevas keliasi į Malagą (FIBA Europe nuotr.)

„Malagahoy" pranešė, kad vienas perspektyviausių savo kartos lietuvių krepšininkų Artūras Butajevas palieka Barselonos „Barcelona" sistemą ir jungiasi prie Malagos „Unicaja" organizacijos.

A.Butajevas keliasi į Malagą (FIBA Europe nuotr.)

0

18 metų 208 cm ūgio lietuvis treniruosis kartu su pagrindine Malagos ekipa, o vėliau prisijungs prie U22 ekipos „Unicaja Alhaurin de la Torre“.

Atstovaudamas Barselonos jaunimo komandai A.Butajevas per 26 minutes pelnė 12,4 taško, atkovojo 7,5 kamuolio ir rinko 14,1 naudingumo balo.

Šią vasarą vykusiame Europos U18 čempionate aukštaūgis per 23 minutes pelnė 13,9 taško, atkovojo 9,3 kamuolio ir rinko po 17 naudingumo balų.

