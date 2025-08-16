Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Rygoje nesulaikomas Dončičius nebaigė dvikovos dėl traumos

2025-08-16 20:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 20:21

Slovėnija pasirengimo ciklą Rygoje užbaigė pralaimėjimu – svečiai 88:100 nusileido Latvijai ir Baltijos šalis paliko nuleistomis galvomis.

Luka Dončičius | Organizatorių nuotr.

Slovėnija pasirengimo ciklą Rygoje užbaigė pralaimėjimu – svečiai 88:100 nusileido Latvijai ir Baltijos šalis paliko nuleistomis galvomis.

0

Rungtynes stebėjo 11 911 žiūrovų – tai naujas „Xiaomi“ arenos lankomumo rekordas sporto renginyje.

Nuo pat pradžių slovėnai perėmė iniciatyvą, o ryškiausiai žibėjo Luka Dončičius, kuris per pirmuosius du kėlinius pelnė net 26 taškus. Po pirmojo kėlinio svečiai turėjo dviženklį pranašumą – 31:18, tačiau latviai spurtavo 15:4 ir išlygino rezultatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje mačo pusėje dominavo Latvija – šeimininkai surengė įspūdingą 18:0 atkarpą (68:52) ir persvėrė rezultatą savo naudai.

24-ąją minutę Gregoras Hrovat nukrito ant L. Dončičiaus, kuris netrukus griebėsi už dešinės kojos. Su personalo pagalba Los Andželo „Lakers“ gynėjas paliko aikštę ir išėjo į rūbinę. Slovėnija atsitiesti nebesugebėjo, o pergalę šventė Latvija.

Latvijos rinktinėKristapas Porzingis 20 (6 atk. kam., 2/3 trit., 6/11 met.), Davisas Bertanis 16 (4/9 trit.), Rihardsas Lomazsas 12 (6 klaidos, 3/6 met.), Dairis Bertanis 12 (2/2 trit.), Rolandas Šmits 10 (3/6 met.).

Slovėnijos rinktinė: Luka Dončičius 26 (5 rez. perd., 2 per. kam., 5/11 trit.), Klemenas Prepeličius 15 (2/7 trit., 6 rez. perd.), Gregoras Hrovat 15 (4/8 met.), Edo Muričius 9 (3/9 met.), Aleksejus Nikoličius 7 (4 rez. perd.).

Europos čempionate Latvija žais A grupėje Rygoje su Estija, Čekija, Turkija, Serbija ir Portugalija. Slovėnijos laukia D grupė, kur varžovais bus Lenkija, Prancūzija, Belgija, Izraelis ir Islandija.  

