Rygoje nesulaikomas Dončičius nebaigė dvikovos dėl traumos

Rungtynes stebėjo 11 911 žiūrovų – tai naujas „Xiaomi“ arenos lankomumo rekordas sporto renginyje.
Nuo pat pradžių slovėnai perėmė iniciatyvą, o ryškiausiai žibėjo Luka Dončičius, kuris per pirmuosius du kėlinius pelnė net 26 taškus. Po pirmojo kėlinio svečiai turėjo dviženklį pranašumą – 31:18, tačiau latviai spurtavo 15:4 ir išlygino rezultatą.
Antroje mačo pusėje dominavo Latvija – šeimininkai surengė įspūdingą 18:0 atkarpą (68:52) ir persvėrė rezultatą savo naudai.
24-ąją minutę Gregoras Hrovat nukrito ant L. Dončičiaus, kuris netrukus griebėsi už dešinės kojos. Su personalo pagalba Los Andželo „Lakers“ gynėjas paliko aikštę ir išėjo į rūbinę. Slovėnija atsitiesti nebesugebėjo, o pergalę šventė Latvija.
Luka Doncic’s teammate fell into him and the Lakers star appeared to injure his knee.— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 16, 2025
Doncic asked out of the game and went back to the Slovenia locker room. pic.twitter.com/RLSDjpeQkS
Latvijos rinktinė: Kristapas Porzingis 20 (6 atk. kam., 2/3 trit., 6/11 met.), Davisas Bertanis 16 (4/9 trit.), Rihardsas Lomazsas 12 (6 klaidos, 3/6 met.), Dairis Bertanis 12 (2/2 trit.), Rolandas Šmits 10 (3/6 met.).
Slovėnijos rinktinė: Luka Dončičius 26 (5 rez. perd., 2 per. kam., 5/11 trit.), Klemenas Prepeličius 15 (2/7 trit., 6 rez. perd.), Gregoras Hrovat 15 (4/8 met.), Edo Muričius 9 (3/9 met.), Aleksejus Nikoličius 7 (4 rez. perd.).
Europos čempionate Latvija žais A grupėje Rygoje su Estija, Čekija, Turkija, Serbija ir Portugalija. Slovėnijos laukia D grupė, kur varžovais bus Lenkija, Prancūzija, Belgija, Izraelis ir Islandija.
