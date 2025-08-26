Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Rasmusas Hojlundas arti persikėlimo į „Napoli“ – derinamos paskutinės sandorio detalės

2025-08-26 17:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 17:06

„Napoli“ pasiekė žodinį susitarimą su Rasmusu Hojlundu dėl kontrakto sąlygų. Šiuo metu vyksta derybos su Mančesterio „United“, siekiant užbaigti sandorį.

Rasmusas Hojlundas | Scanpix nuotr.

0

Numatoma, kad danų puolėjas sugrįš į Italijos „Serie A“ nuomos pagrindu su galimybe išpirkti sutartį. Pranešama, kad už nuomą bus sumokėti 5 mln. eurų, o pirkimo opcija – apie 40 mln. eurų.

Pranešama, jog galimybė išpirkai gali tapti privaloma priklausomai nuo R. Hojlundo žaidimo rezultatų ir komandos pasiekimų. Tarp jų minimas patekimas į Čempionų lygą ir iškovoti trofėjai.

R. Hojlundas pastaruoju metu liko už Rubeno Amorimo planų ribų „Manchester United“ sudėtyje, todėl persikėlimas į „Napoli“ turėtų suteikti jam progą vėl įsitraukti į nuolatinį žaidimo ritmą. „Napoli“ taip pat privalo pakeisti traumą patyrusį Romelu Lukaku, todėl R. Hojlundo atvykimas tampa komandos prioritetu.

Tikimasi, kad jei viskas vyks sklandžiai, per keletą dienų R. Hojlundas turėtų tapti „Napoli“ žaidėju ir startuoti jau artimiausiose rungtynėse.

