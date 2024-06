J. Belinghamas gimė 2003 m. birželio 29 dieną nedideliame centrinės Anglijos mieste Stauerbridže, esančiame netoli Birmingamo.

Futbolo žvaigždės motina Denisė yra gimusi ir kilusi iš Zambijos, o jo tėtis Markas yra britas, visą savo gyvenimą žaidęs futbolą mėgėjiškai ir dirbęs policijos pareigūnu.

Taigi, vienas didžiausių pastarųjų dešimtmečių Anglijos ir viso pasaulio futbolo talentų gimė visiškai paprastoje ir niekuo neišsiskiriančioje viduriniosios klasės šeimoje.

Šiuo metu kylanti Anglijos futbolo žvaigždė atstovauja savo šalį Vokietijoje vykstančiose „Euro 2024“ pirmenybėse ir yra vienas savo komandos lyderių.

Maždaug 65 tūkstančius gyventojų turinčiame Stauerbridžo mieste augęs futbolo genijus kasdien matė sportuojantį savo tėtį, kuris buvo tikra mėgėjų lygos pažiba ir įvairiose futbolo lygose buvo įmušęs per 700 įvarčių.

Markas taip pat buvo įsidarbinęs fizinio lavinimo mokytoju ir dėstė kūno kultūrą katalikiškoje mokykloje Birmingame, kur kurį laiką mokėsi ir jo sūnus Jude'as. Būtent Markas padarė didelę įtaką sūnaus futbolininko karjerai, nes visada skatino jį sunkiai treniruotis ir siekti savo svajonių.

Ne viename interviu vienas perspektyviausių pasaulio saugų ir Čempionų lygos nugalėtojas yra minėjęs, kad begalinę meilę futbolui jam įskiepijo būtent jo tėtis, o mama Denisė daug prisidėjo prie savo dviejų sūnų auklėjimo ir juos rūpestingai prižiūrėjo bei nuolat vežiodavo į treniruotes Birmingame.

„Kai kalbame apie futbolo didvyrius, tai mano tėvas tikriausiai buvo pirmasis mano herojus. Kai kiekvieną savaitę matai jį žaidžiantį mėgėjų lygoje, iškart pastebi, kad tai nėra „Premier“ lyga, bet tai, kaip jis žaidė tuomet, privertė mane visiškai įsimylėti futbolą“, – tėčio talentu mušti įvarčius vaikystėje žavėjosi J. Bellinghamas.

Denisės teigimu, iki šešerių metų Jude'as visiškai nemėgo futbolo ir visada, kai ši jam paspirdavo kamuolį, berniukas jį paimdavo į rankas ir mesdavo kamuolį rankomis, tačiau vėliau vaikui augant susidomėjimas pradėjo didėti.

„Mano pirmas prisiminimas apie futbolą yra susijęs su mano tėčiu, kai jis mane vesdavosi rytais į sekmadienio lygos varžybas, ten jis treniravo kažkokią komandą. Aš nemėgau anksti keltis ir man futbolas tada nepatiko, mieliau būčiau rinkęsis kitus žaidimus kaip slėpynes, tačiau vieną savaitgalį kažkas nutiko ir ta meilė futbolui netikėtai užgimė“, – Birmingamo klubo kurtame dokumentiniame filme pasakojo didžiausia visų laikų šios akademijos žvaigždė.

Denisė ir Markas susipažino mokydamiesi Birmingamo universitete, o vėliau jiems gimė du sūnūs. J. Bellinghamo jaunesnysis brolis Jobe'as gimė 2005-aisiais metais, o dabar „Sunderland“ klube žaidžiančio aštuoniolikmečio rinkos vertė siekia 12 mln. eurų.

Patekęs į Birmingamo miesto futbolo akademiją Jude'as Bellinghamas su savo bendraamžiais neužtruko ir būdamas trylikos jau žaidė su U18 komanda, o būdamas penkiolikos metų buvo paaukštintas į U23 komandą.

Toks spartus paauglio progresas leido jam jau būnant šešiolikos praverti pagrindinės Birmingemo vyrų ekipos duris, kuri žaidžia antroje pagal pajėgumą Anglijos lygoje „Championship“.

„Birmingham“ komandoje J. Bellinghamas debiutavo būdamas vos 16 metų ir 38 dienų, taip tapdamas jauniausiu visų laikų komandos pagrindinės komandos žaidėju. Tačiau šis pasiekiemas nė iš tolo neprilygsta kitam, nes jau po pusantrų metų būdamas septyniolikos jis debiutavo Europos futbolo čempionate ir atstovaudamas Angliją tapo jauniausių visų laikų Europos futbolininku, pasirodžiusiu aikštėje Senojo žemyno pirmenybėse.

Atletiškų duomenų futbolo vunderkindu dar ankstyvoje vaikystėje pradėjo domėtis šalies grandas Londono „Arsenal“, kuris bandė perpirkti paauglį už juokingą 500 tūkst. svarų sumą, tačiau sandoris neįvyko, nes futbolininko tėvas Markas norėjo sūnų matyti netolimoje ateityje žaidžiantį „Manchester United“ gretose.

Tačiau 2020-aisiais „rudonieji velniai“ pasirašė sutartį su kylančia Portugalijos futbolo žvaigžde Bruno Fernandesu, taip pat sklido kalbos apie derybas su Olandijos talentu Donny Van Den Beeeku, todėl Markas nutarė atsisakyti minties tolimesnę sūnaus ateitį sieti su sūnaus mėgstama komanda.

Tais metais komandoje taip pat aikštės viduryje žaidė prancūzas Paulis Pogba ir neseniai įsigytas škotas Scottas McTominay.

Tuo pat metu atėjo ir Dortmundo „Borussia“ pasiūlymas, o J. Bellinghamo tėvus įkvėpė kito jaunojo Anglijos talento Jadono Sancho sėkmė šiame klube.

„Borussia“ taip pat pasiūlė tai, ko negalėjo pasiūlyti „Man Utd“ – nuolatinį žaidimo laiką ir reguliarų vaidmenį startinėje komandos sudėtyje. Prie apsisprendimo prisidėjo ir tai, kad futbolininko tėvai bijojo per didelio viešumo jų sūnui žaidžiant Anglijoje, o Vokietijoje jis toks žinomas nebuvo ir šie turėjo vilties, kad svetimoje šalyje futbolo deimantas galės daugiau koncentruotis į patį žaidimą.

Bellinghamų šeima praturtėjo, kai jų sūnui buvo 17-a metų. Būtent tada Birmingamo ekipos saugą už 25 mln. svarų nupirko Dortmundo „Borussia“, o paauglio metinis atlyginimas Vokietijoje šoktelėjo iki 1,3 mln. eurų.

Kad sūnus galėtų koncentruotis tik į futbolą su juo į Dortmundą persikraustė gyventi ir jo motina Denisė, kuri pasak Anglijos spaudos, nuolatos rytais klodavo sūnaus lovą ir rūpinosi jo gerbūviu.

„Be mamos kartais save per daug plakdavau, o kartais atvirkščiai, iškeldavau save per daug aukštai, tad jos buvimas šalia man padeda išlikti paprastam. Taip pat smagu turėti ją šalia, nes ji turi puikų humorą. Mes gerai sutariame ir daug dalykų darome kartu“, – žaisdamas Dortmunde yra sakęs jis.

Per trejus metus Vokietijoje J. Bellinghamas ne tik sustiprėjo fiziškai, bet ir kasmet ėmė vis labiau dominuoti „Bundesliga“ pirmenybėse. 2023-iais būdamas devyniolikos saugas buvo pripažintas Bundeslygos metų futbolininku, o iš viso per trejus metus Dortmunde ir 132-ejas sužaistas rungtynes jis pelnė 24 įvarčius ir atliko 25 rezultatyvius perdavimus.

Įtaką sūnaus karjerai futbolo žvaigždės tėvai nenustoja daryti ir toliau. Jo motina kartu su sūnumi dabar gyvena Madride, o tėtis Markas buvo svarbi figūra naujo kontrakto derybose su Madrido „Real“.

Praėjusią vasarą britas pasirašė įspūdingos vertės sutartį su karališkuoju klubu ir dabar „Real“ klube per metus uždirba po 20 mln. eurų, tačiau šeima vis dar jam tebėra pirmoje vietoje.

Tuo buvo galima įsitinkinti po Čempionų lygos finalo, kai neabejotinai svarbiausią karjeros trofėjų laimėjęs futbolininkas iškart po finalinio teisėjo švilpuko patraukė džiaugtis su šeima ir apdovanojo savo mamą bučiniu. Taip pat jai ant kaklo užkabino savo iškovotą medalį.

Jis taip pat Denisę nuvedė prie tuo metu stadione buvusio legendinio trenerio Jose Mourinho, kurį J. Bellinghamo mama ilgą laiką dievino ir laikė trenerio idealu.

Futbolininkas paklausė, ar naujasis „Fenerbahče“ treneris sutiktų nusifotografuoti su jo mama ir įgyvendino seną jos svajonę.

Po Čempionų lygos finalo kalbėdamas su britų sporto portalu „TNT Sports“ futbolininkas sakė, kad jautriausias momentas jam tose rungtynėse buvo po finalinio arbitrų išvysti savo šeimos veidus.

„Laikiausi gerai iki to momento, kol išvydau savo mamos ir tėčio veidus... Taip pat ir mano mažojo broliuko, kuriam visada stengiausi būti pavyzdys“, – nubraukęs ašarą prisipažino jis.

