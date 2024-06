Škotų sirgaliui kelionė į „Euro 2024“ baigėsi tragiškai – rastas be gyvybės ženklų

Anot „Mirror“, C. Kingas stebėjo Škotijos rinktinės mačą su Vokietija, o sekmadienį nusprendė susipažinti su Diuseldorfo miestu.

Po turiningos dienos miegoti nuėjęs C. Kingas taip ir neprabudo. Vyrui buvo 57-eri.

„Buvo tiek daug vargo, kad mes patektume į Europos čempionatą, bet visa tai dabar tapo nesvarbu. Esu sugniuždytas turėdamas pranešti, kad Škotijos rinktinės sirgalių grupė neteko ištikimo gerbėjo Colino Kingo.

Penktadienį jis stebėjo rungtynes su Vokietija, šeštadienį susitiko su kitais sirgaliais, o sekmadienį praleido susipažindamas su Diuseldorfo miestu. Vėlai naktį jis nuėjo miegoti, o pirmadienį neprabudo...

Kitiems jis buvo tėvas, vyras, brolis, draugas, kolega ir vadovas. Man jis buvo dėdė Colinas. Jis visada aistringai palaikydavo Škotijos rinktinę ir labai laukdavo išvykų į didžiuosius čempionatus.

Man pasisekė, kad į keletą iš tų išvykų galėjau vykti su juo. Tai prisiminsiu visą gyvenimą“, – sakė C. Kingo sūnėnas Christopheris O‘Rourke‘as.

