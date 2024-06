Visiškas chaosas prieš Turkijos ir Sakartvelo mačą: stadione nuo stogo kliokė vanduo, fanai sukėlė muštynes

Dar prieš prasidedant rungtynėms Dortmundą užklupo smarki liūtis, dėl kurios stadiono stogas nebeatlaikė.

Abiejų komandų sirgaliai, kurie prieš incidentą buvo gerai nusiteikę, turėjo ieškotis slėptuvių stadione. Dėl smarkaus lietaus nuo stogo pradėjo bėgti dideli kiekiai vandens, telkėsi didelės balos ir nuotėkiai.

The rain in Dortmund ahead of Turkey vs. Georgia 😳⛈️ pic.twitter.com/SajWvGSJM6 — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 18, 2024

Dar daugiau sumaišties kilo dėl to, kad keli sirgaliai per lietų ėmė muštis tarpusavyje, todėl policijai teko įsikišti ir atkurti tvarką.

Close up footage of the fight between Turkey and Georgia fans 🙈🇬🇪🇹🇷 pic.twitter.com/6yOJ9aeYQM — Football Fights (@footbalIfights) June 18, 2024

Primename, kad mačą 3:1 laimėjo Turkijos rinktinė.

Visas Europos futbolo čempionato naujienas galite rasti specialiame tv3.lt polapyje.

Chaosas prieš Turkijos ir Sakartvelo mačą (6 nuotr.)