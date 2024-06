Anglijos gelbėtoju tapęs Bellinghamas: „Kiekvienose rungtynėse galiu daryti įtaką“

Nors pirmajame kėlinyje po Madrido „Real“ deimanto skrydžio aštriai dešiniajame aikštės krašte žaidė Bukayo Saka ir Kyle'as Walkeris, tačiau antroje susitikimo pusėje Garetho Southgate'o ekipos puolimas buvo apmiręs.

Savo rinktinę kritikavo ir buvęs „Man Utd“ gynėjas Rio Ferdinandas, kuriam nepatiko labai atsargus anglų žaidimas antroje mačo dalyje ir per dažnas klaidų skaičius, kuris neleido pereiti į varžovų aikštės pusę.

Nenoriu būti per daug kritiškas, nes Anglija laimėjo rungtynes, bet mes tiesiog kalbame apie pozicijas. Pirmoje pusėje viskas buvo gerai, bet antroje mes per daug atsitraukėme. Manau, kad pradėjome panikuoti. Aš taip pat manau, kad jeigu norime eiti toli šiame turnyre, turime geriau susitvarkyti su kamuoliu tokiose situacijose, kurios gali nuvesti mus į priekį.

Jude Bellingham at 20 years old has already...



🏆 Won the Champions League

🧠 Captained Dortmund

🇪🇸 Won LaLiga

👕 Had his shirt retired

⭐️ Won the Golden Boy award

🌍 Scored at the World Cup

🇪🇺 Scored at the Euros pic.twitter.com/hYJOOv2fID