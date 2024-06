Prieš anglų ir serbų akistatą Europos čempionate – fanų susirėmimai: prireikė ir policijos įsikišimo

Gelzenkircheno gatvėse jau fiksuotas ne vienas susirėmimas. Vaizdo įrašuose matyti, kad sirgaliai sukonfliktavo kavinės terasoje, skraidė kėdės.

Kituose kadruose matoma, kaip sirgaliai iš baro išeina kruvinomis galvomis.

England and Serbia fans clashing in the streets of Gelsenkirchen.



😨 pic.twitter.com/SljpQLySRU — Football Away Days (@FBAwayDays) June 16, 2024

England Fans coming out of the pub fighting with Serbia fans with a lot of blood 🩸 in Gelsenkirchen pic.twitter.com/AmXtbpCYTM June 16, 2024

Socialiniame tinkle „X“, taip pat pasidalinta, kaip Serbijos fanų grupelė į stadioną eina lydima policijos pajėgų ir skanduoja „Kosovas yra Serbijos širdis“.

Serbian hooligans crying "Kosovo is heart of Serbia" escorted by Police on their way to the game vs England. pic.twitter.com/i0JcL1USsn — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) June 16, 2024

Primename, kad Anglijos ir Serbijos mačo transliacija prasidės 21.40 val. Ją bus galima stebėti TV3 ir tv3.lt.

Visas Europos futbolo čempionato naujienas galite sekti specialiame polapyje.