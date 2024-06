Serbų spaudimą atlaikiusi Anglija sėkmingai pradėjo kelią Europos čempionų titulo link

Jau 13-ą minutę Jude'as Bellinghamas nuostabiai galva pasiuntė kamuolį į vartus ir pelnė pirmąjį rungtynių įvartį favorite laikomai Anglijos rinktinei.

Jam šioje atakoje pagelbėjo Bukayo Saka, kuris demonstravo puikią techniką ir atliko gražų smūgį į aikštės gilumą (1:0)

Vėliau sau progas stengėsi susikurti ir Serbijos futbolininkai. Savo šansą turėjo Aleksandras Mitrovičius, o 35-ą minutę Sergejaus Milinkovičiaus-Savičiaus bandymas pasiųsti kamuolį už gynybos ribų buvo sužlugdytas.

Tiesa, įvarčio nepelnę serbai kėlinio pabaigoje sulaukė ir kitų nemalonių žinių. 43 min. dėl traumos ir rikiuotės iškrito Filipas Kostičius. Su ašaromis akyse futbolininkas paliko aikštę, o Serbijos treneris buvo priverstas daryti keitimą.

Po pertraukos abi komandos grįžo su tikslu pelnyti sau įvarčius, tačiau progos visgi neišsipildydavo.

77-ą minutę ilgai tylėjęs pavojingą progą sukūrė ir Harry Kane’as, tačiau jo smūgis galva sudrebino vartų konstrukciją.

Tiksint paskutinėms rungtynių minutėms Dušanas Vlahovičius baudos aikštelės krašte sulaukė atšokusio kamuolio ir pavojingai smūgiavo į vartus, bet vartininkas meistriškai pamušė kamuolį ir apsaugojo savo komandą nuo įvarčio.

Primename, kad pirmame C grupės susitikime Danijos ir Slovėnijos sužaidė lygiosiomis.

2 kėlinys:

82 min. Dušanas Vlahovičius baudos aikštelės krašte sulaukė atšokusio kamuolio ir smūgiavo į vartus, bet vartininkas meistriškai pamušė kamuolį ir apsaugojo savo komandą nuo įvarčio.

77 min. Pavojingą progą sukūrė Anglijos kapitonas. Harry Kane'as iššoko aukštai ir sulaukė perdavimo, bet jo smūgis galva atsimušė į skersinį.

65 min. Filipas Mladenovičius tiksliai įmušė kamuolį į baudos aikštelę, bet vienas iš Anglijos gynėjų buvo atidus ir permušė kamuolį tolyn nuo vartų.

56 min. Anglijos rinktinės ilga ataka iš pradžių baigėsi atremtu T. Alexanderio-Arnoldo smūgiu, o vėliau jis surado baudos aikštelėje J. Bellinghamą. Visgi, iš jo kamuolį atėmė sėkmingai sužaidęs Serbijos rinktinės gynėjas.

49 min. Andrija Živkovičius beveik susikūrė progą, bet jo bandymas išvesti komandos draugą į priekį nepavyko.

1 kėlinys: Serbija 0:1 Anglija

43 min. Nemalonios naujienos serbams jau pirmajame kėlinyje. Dėl traumos ir rikiuotės iškrito Filipas Kostičius. Su ašaromis akyse futbolininkas paliko aikštę, o Serbijos treneris buvo priverstas daryti keitimą.

35 min. Dar vienas neblogas Sergejaus Milinkovičiaus-Savičiaus bandymas pasiųsti kamuolį už gynybos ribų sužlugdomas ir nusiunčiamas į saugią vietą.

25 min. Kyle'as Walkeris žaibiškai persivarė kamuolį link varžovų vartų, bet perdavimas Harry Kane'ui buvo per greitas.

20 min. Aleksandaras Mitrovičius turėjo gerą šansą. Serbas gražiai apsivertė savo žmogų aikštelėje, bet smūgiavo visai šalia dešiniojo virpsto.

13 min. ĮVARTIS!!! Jude'as Bellinghamas nuostabiai galva pasiunčia kamuolį į vartus ir pelno pirmąjį rungtynių įvartį! Jam pagelbėjo Bukayo Saka, kuris demonstravo puikią techniką ir atliko gražų smūgį į aikštės gilumą (1:0)

6 min. Filipas Kostičius rado vietos perdavimui, bet turėjo nusivilti, nes nė vienam komandos draugui nepavyko jo priimti.

Komandų startinės sudėtys:

Trent Alexander-Arnold partners Declan Rice in midfield 👀 How England line up... #EURO2024 | #SRBENG pic.twitter.com/H5I3AQRlSw

Mitrović and Vlahović leading the line...



How Serbia shape up 🔎⤵️#EURO2024 | #SRBENG pic.twitter.com/u6tzmo39kq