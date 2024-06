Šaltą dušą kroatams rungtynių pradžioje surengusi Albanija per pridėtą laiką išplėšė lygiąsias

Po šių rungtynių Kroatijos ir Albanijos rinktinės pasidalijo po 1 tašką. B grupėje albanai šiuo metu užima 3-ąją vietą, tuo tarpu Kroatija yra 4-ta.

Pirmoje rungtynių pusėje daugiau laiko kamuolį valdė Kroatijos futbolininkai (61 proc.), tačiau daugiau smūgių į vartų plotą atliko Albanijos rinktinė (8 smūgiai).

Nepaisant to, kad daugiau laiko kamuolys buvo valdomas kroatų, tačiau Albanijos rinktinė jau 11-ąją minutę išsiveržė į priekį po to, kai Qazimas Laçi smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus (1:0).

Look at what it means to Albania's Qazim Laci ❤️#BBCEuros #Euro2024 #CROALB pic.twitter.com/3w1N5pWH0a