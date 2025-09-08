Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„McLaren“ mechanikų darbo realybė: 70 valandų savaitė ir 60 tūkst. svarų metinis atlyginimas

2025-09-08 21:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 21:54

Sekmadienį po Italijos GP lenktynių vykusioje apdovanojimų ceremonijoje „Formulės 1“ sirgaliai nušvilpė britą Lando Norrisą.

Sustojimas boksuose | „Stop“ kadras

Sekmadienį po Italijos GP lenktynių vykusioje apdovanojimų ceremonijoje „Formulės 1" sirgaliai nušvilpė britą Lando Norrisą.

0

Manoma, kad fanai išreiškė pasipiktinimą tuo, kokiu būdu L. Norrisui atiteko antra vieta. Britas ilgą laiką ramiai važiavo antras, o už jo buvo komandos draugas australas Oscaras Piastri. „McLaren“ pirmąjį į boksus pakvietė O. Piastri, kuris problemų išvengė. Vėliau eilė atėjo ir L. Norrisui. Mechanikai ilgai vargo su priekine kairiąja padanga ir L. Norrisas į trasą grįžo už O. Piastri. Visgi, netrukus „McLaren“ kreipėsi į australą ir paprašė atiduoti antrą vietą L. Norrisui, mat pastarasis nebuvo kaltas dėl to, jog mechanikai turėjo problemų boksuose. O. Piastri tokiu sprendimu stebėjosi, bet komandos nurodymą įvykdė.

Po šio įvykio socialiniuose tinkluose buvo „užsipultas“ vienas iš „McLaren“ mechanikų. Vienas iš „Formulės 1“ žiūrovų reikalavo atleisti mechaniką iš darbo ir nesuprato, kaip „350 tūkst. svarų sterlingų per metus“ uždirbantis asmuo gali daryti tokias klaidas, aiškino, kad mechanikas neva uždirba daugiau nei 95 proc. žmonių, o jo darbas trunka 3 sekundes per 2 savaites.

Pasmerktą „McLaren“ mechaniką nusprendė užstoti buvęs „Red Bull“ mechanikas Calumas Nicholas.

„Būtent dėl tokių dalykų tik maža dalis komandų darbuotojų bendrauja socialiniuose tinkluose. Tiesą pasakius, vidutinė metinė alga yra arčiau 60 tūkst. svarų sterlingų, o darbo savaitė trunka apie 70 valandų. Daugelis jų skraido ekonomine klase ir negauna didesnio uždarbio vien už tai, kad dirba boksuose“, –– rašė C. Nicholas.

Po šio C. Nicholo įrašo komentarą anksčiau rašęs sirgalius žinutę ištrynė.

17-osios sezono lenktynės rugsėjo 21 d. bus surengtos Azerbaidžane. Jas tradiciškai tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

