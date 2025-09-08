Dėl sveikatos būklės raminęs M.Normantas: mums turbūt geriau būti „underdogais“

Paskutiniajame grupės etapo mače su Švedija čiurnos traumą patyręs Margiris Normantas jau žaidė aštuntfinalyje prieš latvius ir teigė, kad šioms rungtynėms turėtų būti pasiruošęs dar geriau.
„Sakykime, kad tikiuosi, jog būsi pasiruošęs rytoj visu šimtu procentų“, – pokalbį pradėjo rinktinės gynėjas.
– Kiek šiuo metu situacija geresnė nei kad prieš rungtynes su Latvija?
– Yra truputį geriau.
– Dažnai koja primena apie save?
– Šią traumą paturėsiu, manau, dar ir sezono metu.
– Laukia akistata prieš G.Antetokounmpo. Teko gintis prieš L.Markkaneną, tad galbūt dabar teks gintis ir prieš šį varžovą?
– Negaliu išduoti. Pasiskaitys.
– Kaip reikia nusiteikti psichologiškai žaisti prieš tokią žvaigždę?
– Mes žaisime prieš Graikiją. Yra ten ir daugiau gerų žaidėjų, tad reiks dirbti su visa komanda. Faktas, kad Giannis yra pagrindinė žvaigždė ir daug viskas sukasi aplink jį.
– Koks Graikijos rinktinės veidas?
– Prie Giannio yra veteranų, kurie žino, kaip žaisti tokio lygio rungtynėse.
– Graikai iki aštuntfinalio tritaškius metė 45 proc. tikslumu, bet prieš Izraelį pataikymas krito ženkliai. Įmanomos kažkokios rizikos ties tuo?
– Yra gynybos dalykas, kurio taip lengvai negaliu pasakytis. Faktas, kad kažkur turėsime rizikuoti, nes koncentracija ties Gianniu, bet stengsimės, kad nebūtų 45 procentų.
– Skirtumas tarp G.Antetokounmpo ir K.Porzingio bei L.Markkaneno situacijų yra tas, kad graikas turi daugiau pagalbos?
– Manau, kad jis turi daugiau pagalbos ir yra kitokio tipo žaidėjas. Lauri, Kristapas meta ir tritaškius, o Giannis yra stipresnis fiziškai.
– Sutinkate su nuomone, kad ši Graikijos komanda bene labiausiai pritaikyta G.Antetokounmpo?
– Matysime rytoj, ar pritaikyta ar ne.
– Vėl einate, kaip „underdogai“. Turbūt jau įpratote?
– Įpratome.
– Esate žaidęs su P.Kalaitzakiu Panevėžyje. Kaip pasikeitęs šis žaidėjas?
– Jis savo liniją išlaikė. Tai yra gynybinis žaidėjas ir taip jis pateko į PAO. Aplenkė net ir savo brolį, kuris buvo laikomas perspektyvesniu. Jis geras vyrukas, gerai ginasi.
– Antrą kartą su rinktine žaisite ketvirtfinalyje. Galite palyginti šias situacijas?
– Tada mes buvome po pergalės prieš JAV. Buvome „išsitaškę“ emociškai, o dabar smagu, kad laimėjome, bet greitai viską pamirštame. Toks sportas, kad vieną dieną esi herojus, o kitą jau esi niekas. Reikia nevaikščioti pakeltomis galvomis ir priimti viską, kaip yra. Mums gal net ir geriau eiti kaip „underdogams“.
– Panašu, kad čempionatas patogus „underdogams“. Kaip reagavote į prancūzų, serbų pralaimėjimus?
– Įdomus čempionatas. Manau, kad visiems patinka ir tikrai buvome nustebę. Tiek Suomija, tiek Sakartvelas nustebino.
– Ar jaučiate spaudimą, kad atvyksta daug lietuvių?
– Viskas yra labai gerai. Jaučiame jų palaikymą ir raginu, kad dar tik daugiau atvyktų.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!