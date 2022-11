Kvalifikacija Abu Dabyje užtikrintai laimėjo Maxas Verstappenas

„Red Bull“ lyderis trečioje kvalifikacijos dalyje buvo vienintelis, važiavęs ratą greičiau nei per 1 min. 24 sek. M.Verstappenui tai pavyko net du kartus. Iš pradžių jis ratą įveikė per 1 min. 23.988 sek., o vėliau – per 1 min. 23.824 sek.

Antras startuos kitas „Red Bull“ pilotas meksikietis Sergio Perezas (1:24.052), kuriam, skirtingai nei M.Verstappenui, sekmadienį taškų labai reikės. Iš karto už S.Perezo startuos pagrindinis jo konkurentas monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“, 1:24.092).

Ketvirtas į startą pajudės ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“, 1:24.242). Tuo tarpu „Mercedes“ šį kartą greičiu nestebino ir užėmė tik trečią startinę eilę – penktas startuos britas Lewisas Hamiltonas (1:24.508), šeštas – jo tautietis George‘as Russellas (1:24.511).

Paskutinę karjeros kvalifikaciją važiavęs vokietis Sebastianas Vettelis pasirodė solidžiai, pateko į paskutinę dalį ir užėmė 9-ą vietą („Aston Martin“, 1:24.961). Vokietis kvalifikacijoje ne kartą skundėsi „Red Bull“ komandos elgesiu, kurios bolidai vis jam maišydavosi kelyje paskutiniame posūkyje.

Abu Dabio GP kvalifikacijos rezultatai

Pilotų įskaitoje antrą čempiono titulą iš eilės jau seniai užsitikrino M.Verstappenas (429 taškai), o dėl antros vietos verda kova tarp Ch.Leclerco (290) bei S.Perezo (290). Ketvirtas tikriausiai liks G.Russellas (265), o dėl penktos vietos dar kovoja L.Hamiltonas (240) ir C.Sainzas (234).

Konstruktorių įskaitoje lygių neturi „Red Bull“ (719), o antros vietos likimas dar nenuspręstas – vyksta kova tarp „Ferrari“ (524) bei „Mercedes“ (505).

Abu Dabio GP lenktynės prasidės sekmadienį 15 val. Lietuvos laiku.