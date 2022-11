Hamiltonas apie incidentą su Verstappenu: „Patys žinote, ką reiškia kovoti su Maxu“

L.Hamiltonas nusirito į pirmo dešimtuko galą, tačiau jam bent nereikėjo neplanuotai sukti į boksus. Tuo tarpu M.Verstappeno bolidas buvo rimčiau pažeistas. Jis pasuko į boksus, nukrito į rikiuotės galą, o vėliau dar gavo 5 baudos sek. už avarijos sukėlimą.

„Bandžiau jį atakuoti išore ir žinojau, kad jis man nepaliks užtektinai vietos kitame posūkyje. Tiesiog pasiryžau atlikti šį manevrą, jis man vietos, aišku, nepaliko ir mes susidūrėme. Jam tai kainavo pergalę lenktynėse, o aš gavau 5 baudos sek. Visgi, tai esmės nepakeitė, nes mes vis tiek buvome per lėti. Gaila, kad viskas taip gavosi. Maniau, kad galime palenktyniauti, bet iš jo pusės intencijos buvo kitokios“, - pareiškė M.Verstappenas.

max verstappen 100% knew lewis was gonna win this race and crashed into him purposely, showing that maybe, after all, all those voices about fake championships matter to him, and they can’t be named without lewis hamilton pic.twitter.com/9PdwBKF75k