Šveicarijos moterų teniso rinktinė pirmą kartą tapo stipriausia pasaulyje

Pirmajame vienetų mače Jil Teichmann (WTA-35) kiek greičiau nei per pustrečios valandos 6:3, 4:6, 6:3 įveikė Storm Sanders (WTA-237). Tai buvo antra šveicarės pergalė prieš australę iš tiek pat galimų.

J.Teichmann pirmajame sete atitrūko, kai ketvirtajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją. Vėliau ji šeštajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“, bet tai netapo didele problema, nes S.Sanders nesusikūrė progų laimėti varžovės padavimų seriją.

Antrajame sete šveicarė du kartus laimėjo varžovės padavimų serijas, o S.Sanders iš karto atsakydavo tuo pačiu. Vėliau lygi kova tęsėsi iki dešimtojo geimo, kai šveicarė prisidarė problemų ir savo padavimų metu atsiliko 15:40. J.Teichmann pavyko išlyginti rezultatą (40:40), bet po kelių akimirkų S.Sanders susikūrė trečią „set pointą“ ir šį kartą nesuklydo.

Lemiamą setą J.Teichmann pradėjo geriau (2:0). Australė greitai atsitiesė (2:2), bet penktajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Šį kartą progų panaikinti deficitą S.Sanders neturėjo, o šveicarė pergalę įtvirtino devintajame geime, kai laimėjo varžovės padavimų seriją.

Antrajame vienetų susitikime olimpinė čempionė Belinda Benčič (WTA-12) per 1 valandą 16 minučių 6:2, 6:1 pranoko Ajlą Tomljanovič (WTA-33).

B.Benčič jau trečiajame mačo geime laimėjo varžovės padavimų seriją. A.Tomljanovič greitai išlygino rezultatą (2:2), bet daugiau pirmajame sete nieko nenuveikė, o B.Benčič spurtavo 4:0.

Antrajame sete šveicarė tęsė dominavimą ir kiekvienos varžovės padavimų serijos metu kūrėsi „break pointus“. A.Tomljanovič vienintelį „break pointą“ šiame sete turėjo šeštajame geime, kai jau buvo atsilikusi 1:4. Tąkart B.Benčič spaudimą atlaikė ir mačą laimėjo triuškinančiu skirtumu.

Kartu su B.Benčič ir J.Teichmann čempionių rinktinei atstovavo Viktorija Golubič (WTA-77) bei Simona Waltert (WTA-120).

Šveicarės antrus metus iš eilės ir trečią kartą istorijoje žaidė finale, o stipriausios pasaulio moterų teniso rinktinės titulą iškovojo pirmą sykį. Australės trofėjaus laukia nuo 1974 m. ir pralaimėjo net 10-ą finalą iš eilės.

