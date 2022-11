Neįprastai daug klydęs Nadalis nesėkmingai pradėjo „ATP Finals“ turnyrą

„Žaliosios“ grupės mače ispanas Rafaelis Nadalis (ATP-2) per 1 valandą 38 minutes 6:7 (3:7), 1:6 nusileido amerikiečiui Taylorui Fritzui (ATP-9), kuriam duris į turnyrą atvėrė C.Alcarazo trauma. Tai buvo antra amerikiečio pergalė prieš ispaną per penkias jų dvikovas.

R.Nadalis nuo pat mačo pradžios savo padavimų metu neatrodė užtikrintai. T.Fritzas „break pointus“ kūrėsi tiek trečiajame, tiek septintajame geimuose, bet R.Nadalis atsilaikė.

Visgi, pratęsime tas neužtikrintumas paduodant kamuoliuką tapo lemiamu faktoriumi. Ispanas pralaimėjo du taškus po savo padavimų, o T.Fritzas paduodamas kamuoliuką nė karto nesuklydo ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Antrajame sete R.Nadalio klaidos tęsėsi. Ispanas pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, o pats „break pointų“ nesusikūrė.

