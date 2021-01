Ketvirtajame kėlinyje CSKA surakinęs „Bayern“ išsivežė pergalę

Vokiečiai po šios pergalės turi viena daugiau nei Kauno „Žalgiris“ ir bent laikinai perėmė šeštąją poziciją. CSKA jau viena pergale atsilieka nuo „Barcelonos“ kovoje dėl pirmosios vietos.

Rungtynes perlaužti grasino estafetę iš lyderio Mike‘o Jameso perėmęs amerikietis Darrunas Hilliardas. CSKA trečiajame kėlinyje atsiliko 50:48, tačiau D. Hilliardas smeigė du tolimus metimus iš eilės. Tornikė Šengelija pratęsė sėkmingą atkarpą ir kėlinį CSKA baigė 12:0 spurtu (50:60).

Tačiau lemiamame kėlinyje „Bayern“ kaip reikiant pakedeno plunksnas Maskvos publikai. Per septynias minutes CSKA sukrapštė vos du taškus, o Miuncheno ekipa atstatė lygybę (62:62).

Likus dviems minutėms ledus CSKA gretose pralaužė Danielio Hacketto dvitaškis. Vis gi savo atsakymą davė buvęs Vilniaus „Ryto“ legionierius DJ Seeley. Jo tritaškis išvedė „Bayern“ į priekį (66:64). Rezultatą išlygino Johannesas Voigtmannas, bet Jalenas Reynoldsas vėl jį persvėrė.

CSKA sėkmingai neužpuolė, tačiau DJ Seeley pataikė tik vieną baudos metimą. D. Hilliardo šūvis iš aikštės vidurio tikslo nepasiekė ir pergalę šventė Miuncheno ekipa.

Nugalėtojus į priekį tempė amerikiečių gynėjų duetas Wade'as Baldwinas (22 tšk.) ir DJ Seeley (17 tšk.). CSKA neišgelbėjo ir antrąjį karjeros tritaškį pataikęs 212 cm „bokštas“ Nikola Milutinovas (16 tšk.)

CSKA: N. Milutinovas 16 (7 atk. kam., 6/8 dvit., 1/1 trit.), D. Hilliardas 15, T. Šengelija 11, J. Voigtmannas 8 taškai.

„Bayern“: W. Baldwinas 22, DJ Seeley 17, J. Reynoldsas 16 (4 per. kam., 7/17 dvit.), JaJuanas Johnsonas 8 taškai.

