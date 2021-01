Pandemija nė motais – CSKA namų arenoje žiūrovai sėdi greta vienas kito

Pagal Rusijoje galiojančias taisykles klubai į arenas gali priimti 50 proc. aistruolių. Tai reiškia, kad žiūrovai turėtų sėdėti kas antroje vietoje.

Virš 13 tūkst. žmonių talpinančioje arenoje penktadienį sugūžėjo 4516 žiūrovų. Eurohoops.net pasidalintoje nuotraukoje parodoma, kaip Rusijoje „laikomasi“ atstumo tarp žmonių.

In the #COVID era, this is news pic.twitter.com/dKvRGKXcMB