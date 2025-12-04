Edgaras Stankevičius: „Galėsime Europai ir pasauliui save pristatyti kaip futbolo šalį“

Savo šansą dalyvauti turnyre turės ir Lietuvos rinktinė, kuri automatiškai patenka į čempionatą šeimininkų teisėmis.
LFF prezidentas Edgaras Stankevičius teigė, jog toks pasiekimas yra ypatingas įvertinimas šalies futbolui.
„Istorinė diena Lietuvos futbolui ir mūsų futbolo bendruomenei, džiaugiamės galėdami pranešti puikią prieššventinę žinią – UEFA parodė pasitikėjimą ir patikėjo Lietuvai galimybę surengti 2028-ųjų UEFA Europos vaikinų U17 čempionatą.
Pirmą kartą istorijoje turėsime U17 grupės čempionatą, esame praeityje rengę U19 Europos čempionatą ir matėme, kokio lygio žaidėjai tame čempionate brendo, kokios žvaigždės tada varžėsi.
Matome, kaip futbolas per tuos visus metus pasikeitė ir tai bus nereali galimybė šalies jauniesiems talentams įrodyti, ko jie yra verti. Man smagiausia yra dėl to, kad jie turės galimybę pasivaržyti tarp aštuonių stipriausių Europos rinktinių. Tai bus platforma ir galimybė žaidėjams save parodyti Europai ir pasauliui, kad futbolas pas mus yra žaidžiamas“, – kalbėjo LFF vadovas.
E. Stankevičius taip pat pridėjo, jog itin svarbu sulaukti tokio UEFA pasitikėjimo ir galimybių mūsų šalyje rengti didelius tarptautinius renginius.
„Apskritai, per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje tokių tarptautinių renginių turime itin daug. Artėja Europos futsal čempionatas, kurį organizuosime su Latvija ir Slovėnija. Vėlgi, teko nemažai pavargti, kad tą čempionatą išlaikytume Lietuvoje, taip pat pernai pas mus vyko ir Europos merginų U19 čempionatas, šiemet Kaune buvo surengtas UEFA „HatTrick“ komiteto posėdis, o dabar pradedame labai laukti 2028-ųjų.
Taip, viduje tu tikiesi, tyliai ir ramiai darai savo darbą bendraudamas su UEFA vadovybe, bet labai smagu kai tavo, tavo komandos darbą įvertina Europos futbolo bendruomenė“, – sakė jis.
LFF vadovas kvietė sirgalius ir futbolo bendruomenę jau dabar sukrusti ir pradėti ruoštis šiai futbolo šventei, kuri po poros metų vyks Lietuvoje.
„Norėčiau paagituoti ir pakviesti visus Lietuvos žmones, neabejingus futbolui, atvykti į stadionus, pamatyti jaunąsias futbolo žvaigždes, nes mūsų rinkai tokie renginiai dažnai tikrai nesimėto. Dar kartą, didelė padėka komandai, UEFA, UEFA Vykdomojo komiteto nariams, kurie priėmė šį palankų mums sprendimą. Turime suprasti, su kokiomis šalimis konkuravome, kad gautume teisę surengti šį čempionatą. Tai yra tikrai turtingesnės, ne tik finansine prasme, šalys, bet smagu, kad Lietuva žengia tikrai gerus žingsnius.
Labai tikiu, kad 2028-aisiais šis čempionatas galės vykti ir Vilniuje, naujame stadione, taip pat turime stadioną Kaune, tad tikrai galėsime pristatyti save Europai ir pasauliui kaip futbolo šalį, nes tuo metu visas futbolo bendruomenės dėmesys bus čia“, – teigė E. Stankevičius.
