TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Potapova pasirinko Austriją: Rusijai netekus dar vienos garsios tenisininkės, Kafelnikovas neslėpė ironijos

2025-12-04 16:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 16:44

Rusija prarado dar vieną garsią tenisininkę – 24-erių Anastasija Potapova (WTA-51) pranešė, kad savo gimtinei nebeatstovaus ir nuo šiols gins Austrijos garbę.

Anastasija Potapova | Scanpix nuotr.

„Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad mano pilietybės prašymas buvo priimtas Austrijos vyriausybės. Austrija yra vieta, kurią myliu, ji yra nepaprastai svetinga ir vieta, kur jaučiuosi visiškai kaip namuose. Man labai patinka būti Vienoje ir nekantrauju ten susikurti savo antruosius namus. Dėl to didžiuodamasi galiu pranešti, kad nuo 2026 metų atstovausiu savo naujajai tėvynei – Austrijai“, – džiūgavo A. Potapova.

Rusijos teniso federacijos viceprezidentas Jevgenijus Kafelnikovas į tai reagavo sarkastiškai: „Ar turėčiau verkti? Ar ji buvo gera sportininkė? Kokį laimėjimą ji pasiekė Rusijai per savo gyvenimą? Nei jūs, nei aš tokio laimėjimo negalėtume įvardinti. Taigi, viso gero“.

Rusė liūdnai pagarsėjo 2023 m. Indian Velse (JAV) vykusio turnyro metu, kai nusprendė pasirodyti su Maskvos „Spartak“ klubo marškinėliais. Už tai, kad nesilaikė neutralios atletės statuso reikalavimų, ji sulaukė oficialaus WTA įspėjimo ir daug kritikos. Vėliau ji ėmė elgtis atsargiau.

A. Potapova 2023 m. buvo 21-oji pasaulio raketė. Per karjerą ji yra laimėjusi 3 WTA 250 serijos turnyrus, iš kurių vieną – šiemet.

A. Potapova – jau 9-a Rusijos tenisininkė, kuri pakeitė pilietybę po plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Prieš tai tą padarė Natela Dzalamidze, Varvara Gračiova, Ksenija Jefremova, Elina Avanesijan, Aleksandras Ševčenka, Kamilla Rachimova, Marija Timofejeva ir Darija Kasatkina.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

