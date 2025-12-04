TV3 Žinios. Kainos Kalėdų miesteliuose; Teismo nuosprendis Žemaitaičiui; Paviešinti vaizdai iš Epsteino salos

Po daugiau nei metus trukusių posėdžių pirmos instancijos teismas pripažino „Nemuno Aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų. Tačiau vietoj prokuroro prašytų 54 tūkstančių eurų baudos, skyrė vos 5 tūkstančius. Pats R. Žemaitaitis nuosprendį žada skųsti ir aiškina, kad tai – politinė byla. Opozicija jau ruošiasi R. Žemaitaičiui skelbti apkaltą, jei ir apeliacija jo neišgelbės.
Jungtinėse Amerikos Valstijose demokratų politikai paviešino unikalius vaizdus iš nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino asmeninės orgijų salos. Vaizdo įrašuose be prašmatnių miegamųjų ir baseinų užfiksuoti ir keistoki objektai – kambarys su odontologo kėde ir veidais ant sienų bei telefonas su mistiniais numeriais.
Tiesioginė TV3 Žinių transliacija – straipsnio pradžioje.