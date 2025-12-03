 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

TV3 Žinios. Ar balionų problemą padės spręsti JAV; Atsisveikino su žuvusiu kariu; Skelbiami mokyklų reitingai

2025-12-03 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 18:30

Dėl Baltarusijos krizės kritikos laviną iš opozicijos premjerė vakar atmušinėjo kalbomis apie amerikiečių pagalbą, tačiau po pokalbio su Donaldo Trumpo pasiuntiniu, premjerė negali pasakyti, ar sulauksime jų pagalbos. Nors, anot Ingos Ruginienės, pasiuntinys mus palaiko, tačiau nežinia ar tai nebus tik dar vieni, eiliniai solidarumo žodžiai. Politiniais žygiais giriasi ir prezidentas Gitanas Nausėda, bet kol kas krizė tęsiasi, o sąjungininkų veiksmų nesimato.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuva išlydėjo savaitgalį per pratybas mirtinai sužalotą dvidešimt dvejų Belgijos karį Danfą van der Veldeną. Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą sąjungininkams belgams ir pabrėžia, kad tai dar vienas įrodymas, jog NATO sąjungininkai už Lietuvos saugumą yra pasiryžę atiduoti tai, ką turi brangiausia – gyvybę. Belgijos pareigūnai kartu su lietuviais dėl incidento pradėjo tyrimą.

Valstybinėms mokykloms privačios ar mokinių atranką darančios mokyklos pagal moksleivių paruošimą nosį nušluosto vis dažniau. Tokią tendenciją rodo naujausia žurnalo „Reitingai“ apžvalga. Į geriau paruošiančias mokyklas norinčiųjų patekti – kone po penkis į vieną vietą. Tai yra dukart didesnis konkursas, nei į universitetą stojant mokytis itin populiarios medicinos.

Tiesioginė TV3 Žinių transliacija – straipsnio pradžioje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Dėl Lukašenkos atakų stoja Baltarusijos derybos su JAV? Nausėda: „Tai mes žinome iš labai patikimų šaltinių“ (131)
Laurynas Kasčiūnas (tv3.lt koliažas)
Kasčiūnas kritikuoja pasiruošimą gintis: „Trinkelės laimi prieš integruotą oro gynybą“ (59)
***TV3 Žinios.** Aiškėja, kad JAV taikos planas dėl Ukrainos buvo perduotas rusų; Nausėda perspėja dėl kylančių grėsmių (nuotr. SCANPIX)
TV3 Žinios. Skelbia, kad JAV taikos planas dėl Ukrainos buvo perduotas rusų; Nausėda perspėja dėl kylančių grėsmių (12)
Lietuva gruodžio nelauks ir sieną su Baltarusija atvers anksčiau? Budrys: „Tai svarstytina“ (tv3.lt koliažas)
Lietuva sieną su Baltarusija atvers anksčiau? Budrys: „Tai svarstytina“ (10)
