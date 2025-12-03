TV3 Žinios. Ar balionų problemą padės spręsti JAV; Atsisveikino su žuvusiu kariu; Skelbiami mokyklų reitingai

Lietuva išlydėjo savaitgalį per pratybas mirtinai sužalotą dvidešimt dvejų Belgijos karį Danfą van der Veldeną. Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą sąjungininkams belgams ir pabrėžia, kad tai dar vienas įrodymas, jog NATO sąjungininkai už Lietuvos saugumą yra pasiryžę atiduoti tai, ką turi brangiausia – gyvybę. Belgijos pareigūnai kartu su lietuviais dėl incidento pradėjo tyrimą.
Valstybinėms mokykloms privačios ar mokinių atranką darančios mokyklos pagal moksleivių paruošimą nosį nušluosto vis dažniau. Tokią tendenciją rodo naujausia žurnalo „Reitingai“ apžvalga. Į geriau paruošiančias mokyklas norinčiųjų patekti – kone po penkis į vieną vietą. Tai yra dukart didesnis konkursas, nei į universitetą stojant mokytis itin populiarios medicinos.
Tiesioginė TV3 Žinių transliacija – straipsnio pradžioje.