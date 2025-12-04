Dėl siūlomų LRT pataisų Latvijos Žurnalistų asociacija reiškia susirūpinimą

„Padėtis Lietuvoje kelia nerimą, nes tai, kas vyksta, nėra vienkartinis atvejis – tai tendencija, kai politinės jėgos siekia plėsti savo kontrolę žiniasklaidoje“, – rašoma LŽA pranešime.
„Vieši išpuoliai prieš žurnalistus, spaudimas LRT veiklai bei bandymai kurti politinę naudą suteikiančius struktūrinius sprendimus ardo visuomeninio transliuotojo reputaciją ir autoritetą. Tai kuria pavojingą precedentą ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui“, – pabrėžiama pareiškime.
Anot asociacijos, demokratija yra per brangi, kad politinėms ambicijoms būtų leista griauti žiniasklaidos nepriklausomybę.
Be to, pranešime pažymima, kad Latvijoje taip pat kyla įtampos dėl politikų bandymų daryti įtaką visuomeniniam transliuotojui.
Kaip skelbia LŽA, neskaidrus Nacionalinės elektroninių žiniasklaidos priemonių tarybos narių tvirtinimas, politinės intrigos ir neaiškūs sprendimai kelia abejonių dėl medijų nepriklausomumo ir profesionalumo.
„Tokia situacija – tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje yra signalas, kad Baltijos regione kyla rizika kartotis scenarijams, kurie kitur jau lėmė žiniasklaidos priemonių politinį kontroliavimą. Demokratijos silpnėjimas paprastai neįvyksta per vieną dieną – jis prasideda nuo abejotinų sprendimų, neskaidrių procedūrų ir precedento neturinčio politinio poveikio nepriklausomoms institucijoms“, – rašoma LŽA pranešime.
Kaip skelbta, viešojoje erdvėje verda diskusijos dėl Seime kelią besiskinančių iniciatyvų, susijusių su LRT. Praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė siūlymui supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Seimo veiksmams prieš LRT prieštaraujanti žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas. Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas ir įspėja, kad jos kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, panašėja į bandymą užvaldyti LRT.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.