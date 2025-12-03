 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo Audito komitetas kreipėsi į žurnalistų etikos sargus dėl Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės

2025-12-03 15:48 / šaltinis: BNS
2025-12-03 15:48

Seimo Audito komitetas trečiadienį nutarė kreiptis į žurnalistų etikos sargus dėl LRT vadovės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės komunikacijos apie Valstybės kontrolės atliktą auditą.

LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė

Seimo Audito komitetas trečiadienį nutarė kreiptis į žurnalistų etikos sargus dėl LRT vadovės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės komunikacijos apie Valstybės kontrolės atliktą auditą.

8

Politikai taip pat prašys LRT tarybos, kad ši įvertintų transliuotojo generalinės direktorės pasisakymus viešojo intereso požiūriu.

Tokį protokolinį sprendimą Audito komitetas trečiadienį priėmė penkiems jo nariams balsavus už, dviem – prieš ir vienam susilaikius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak komiteto pirmininko valdančiosios „Nemuno aušros“ frakcijos nario Artūro Skardžiaus, auditoriai konstatavo, kad LRT nustatyti neatitikimai yra esminio ir sisteminio pobūdžio, tuo metu vadovė LRT publikuotame straipsnyje juos vertino kaip neesminius.

„Tokie LRT administracijos vadovės komentarai buvo sistemingai kartojami, akcentuojant Valstybės kontrolės išvadų mažareikšmiškumą, tokiu būdu galimai formuojant klaidingą audito rezultatų vertinimą“, – tvirtino A. Skardžius.

Dėl to jo vadovaujamas komitetas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) ir Visuomenės informavimo etikos komisijos (VIEK) prašys įvertinti, ar tokia komunikacija visuomeninio transliuotojo kanalais atitinka nepriklausomos žiniasklaidos standartus, neprieštarauja profesionalios žurnalistikos principams.

Be to, komitetas prašys LRT tarybos vertinti, ar naudodama jai pavaldaus transliuotojo eterį pareikšti savo pozicijai M. Garbačiauskaitė-Budrienė nepažeidė viešųjų lėšų naudojimo skaidrumo, racionalumo, etikos, nepriklausomumo principų.

Šią sprendimo dalį komiteto narys, mišriai Seimo narių grupei priklausantis Artūras Zuokas siūlė papildyti prašymu LRT tarybai vertinti, ar vadovės vieši pasisakymai, „kuriais menkinamos audito išvados“, turi viešojo intereso pažeidimo požymių.

„Atsižvelgiant į tai, komitetas mano, kad šie aspektai turi būti papildomai įvertinti LRT taryboje, tiek kompetentingose priežiūros institucijose, į kurias mes kreipsimės, jeigu priimsime savo sprendimą“, – teigė A. Zuokas.

Vertinimo iš LRT tarybos, ŽEIT ir VIEK komitetas tikisi sulaukti iki kitų metų sausio 2-osios.

Komiteto narys opozicinių konservatorių atstovas Jurgis Razma nepritarė šiems kolegų siūlymams, teigdamas, kad sprendimas politizuotas ir galimai pažeidžiantis visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą.

„Tam tikras politinis puolimas ir visiškai, manau, nepagrįstas“, – teigė politikas.

Jo manymu, LRT vadovė turi teisę turėti skirtingą nuomonę dėl audito rezultatų negu Seimo nariai ir ją išsakyti.

„Beje, kad pažeidimai yra sisteminai ir esminiai, pačioje audito išvadoje aš lyg ir neradau tokio sakinio. Jis buvo tik Valstybės kontrolės pranešime berods. Tai čia jau yra netikslumas komiteto siūlomame tekste“, – sakė J. Razma.

Jis nurodė ypač nepritariantis A. Zuoko pataisai, kurioje matantis „vieningą liniją tiesti kelią į generalinės direktorės atleidimo svarstymą“.

„Jeigu komitetas jau protokoliniame nutarime fiksuotų viešo intereso pažeidimą, tai tarybai labai gerai, net nereikia laukti įstatymo pataisų, kurias inicijavo (Remigijus – BNS) Žemaitaitis, o štai pasiremia, yra fiksuotas atseit Audito komiteto viešo intereso pažeidimas ir štai tuo pagrindu skelbiame direktorės atleidimo balsavimą“, – kalbėjo J. Razma.

Kaip rašė BNS, LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas antradienį Žinių radijui teigė, kad nepasitikėjimo M. Garbačiauskaite-Budriene klausimas taryboje galėtų būti keliamas kitąmet.

Pati M. Garbačiauskaitė-Budrienė Audito komiteto svarstyme trečiadienį nedalyvavo, nes yra išvykusi į komandiruotę. Transliuotojui posėdyje atstovavo skyrių vadovai.

Generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas pažymėjo, kad, jo požiūriu, auditą transliuotojas nušvietė tinkamai, pateikdamas tiek Valstybės kontrolės, tiek LRT poziciją.

Jis būtų grindžiamas transliuotojo komitetų vertinimu, šiems išnagrinėjus Valstybės kontrolės audito išvadas.

Be to, Audito komitetas linkęs pavesti Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) prižiūrėti LRT programų pirkimus, vykdomus pagal Vyriausybės nutarimą. Kontrolieriai nustatė šių pirkimų priežiūros ir metodinės pagalbos stygių.

VPT vadovas Darius Vedrickas teigė, kad tam tarnyba turėtų įdarbinti šešis specialistus, o lėšų poreikis siekia 300 tūkst. eurų.

BNS rašė, kad LRT auditą, kurio rezultatai pristatyti lapkričio pradžioje, atlikusi Valstybės kontrolė nustatė dirbančiųjų socialinių garantijų rizikas, turinio prieinamumo ir pirkimų spragas.

Taip pat šiuo metu politikai svarsto „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų parengtą įstatymo projektą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas lengvesniam visuomeninio transliuotojo LRT direktoriaus atleidimui.

Dėl to LRT darbuotojai šią savaitę pradėjo protesto akciją, kai eteryje skelbia tylos minutes. Savo ruožtu, žurnalistų bendruomenė žada organizuoti pilietines akcijas, viena jų – laiškų Seimo nariams rašymas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
gerai
gerai
2025-12-03 15:52
tegu zurnalistu etikos komisija parodo, ar ji yra objektyvi, ar dirba Monikai & Co
Atsakyti
Siauruko likimas
Siauruko likimas
2025-12-03 15:53
laikas daryt grama ir eit į skydine
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-12-03 16:27
Matomai vlerijono lašai jau nepadės nei visokio plauko meniniku piketas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
