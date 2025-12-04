Verslo bendruomenė paragino valstybės vadovus apsaugoti LRT valdymo nepriklausomumą

Verslo atstovai teigia, prieš priimant sprendimus dėl nacionalinio transliuotojo valdymo bei finansavimo modelio, turi būti plačiai diskutuojama su žurnalistų ir žiniasklaidos bendruomene, visuomene, bei teisės, viešojo valdymo ir vadybos ekspertais.
„Karas Ukrainoje, nestabili tarptautinė politinė ir ekonominė aplinka, hibridinės atakos prieš Lietuvą ir kitos grėsmės šiandien kuria didelį nestabilumą ir neužtikrintumą. Tokiu metu Lietuvai kaip niekada svarbu stiprinti piliečių pasitikėjimą valstybe, mažinti susiskaldymą ir didinti visuomenės atsparumą. Deja, šiuo metu vykdomi veiksmai gali lemti priešingą efektą – silpninti piliečių atsparumą, pasitikėjimą institucijomis ir gilinti įtampas“, – rašoma kreipimesi.
Prezidentui Gitanui Nausėdai, premjerei Ingai Ruginienei, kultūros ministrei Vaidai Aleknavičienei ir Seimo nariams skirtą raštą pasirašė startuolius ir užsienio bei Lietuvos investuotojus vienijančios asociacijos „Unicorns Lithuania“ bei „Investors‘ Forum“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacija.
Praėjusį ketvirtadienį Seimas nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT finansavimą. Numatoma, kad ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai iš valstybės biudžeto bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Be to, Seimas pritarė naujam LRT finansavimo modeliui – po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų.
Pagal dabar galiojusią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš GPM ir 1,3 proc. akcizo pajamų.
Seimo žingsnį kritikavo ne tik LRT administracija, bet ir taryba, akcentuodama, kad sprendimas buvo skubotas, o finansavimo modelis turi užtikrinti LRT nepriklausomumą bei ilgalaikį, stabilų finansavimą.
Seimo opozicija kreipėsi į prezidentą, raginant vetuoti šį įstatymo projektą.
Skaičiuojama, kad pastaruosius metus LRT finansavimas augo – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų, 2023 m. – 63,43 mln. eurų, 2024 m. 72,88 mln. eurų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.