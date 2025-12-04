 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Belgijos tenisininkės ir jos žmonos šeimoje – džiugios naujienos

2025-12-04 14:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 14:21

Žymi Belgijos tenisininkė – 31-erių Alison van Uytvanck – pranešė, kad su žmona Emilie susilaukė pirmagimės – dukrelės Feline.

Alison van Uytvanck vestuvės | Instagram.com nuotr

Žymi Belgijos tenisininkė – 31-erių Alison van Uytvanck – pranešė, kad su žmona Emilie susilaukė pirmagimės – dukrelės Feline.

REKLAMA
0

Šia žinia A. van Uytvanck pasidalino socialiniame tinkle „instagram“ ir sulaukė daugybės sveikinimų.

A. van Uytvanck anksčiau draugavo su kita Belgijos tenisininke Greet Minnen, bet vėliau jos pasuko skirtingais keliais. 2023 m. A. van Uytvanck susituokė su Emilie Vermeiren.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernai A. van Uytvanck daug ką nustebino, kai, būdama vos 30-ies, paskelbė apie karjeros pabaigą.

REKLAMA
REKLAMA

„Noriu pranešti, kad priėmiau sprendimą baigti profesionalios tenisininkės karjerą. Apsispręsti buvo labai sunku, bet pastarosiomis savaitėmis pajaučiau, kad nebeturiu reikiamos motyvacijos kovoti dėl kiekvieno taško ir keliauti po visą pasaulį. Praėję metai, grįžus po sunkios traumos, man buvo kupini išbandymų: buvo nelengva fiziškai, o dar sunkiau – psichologiškai. Dabar negaliu pasakyti, ar kada nors grįš noras žaisti tenisą“, – teigė tenisininkė.

REKLAMA

A. van Uytvanck profesionalės karjerą pradėjo 2010 m. Karjeros aukštumas ji pasiekė 2018 m., kai WTA reitinge buvo 37-a. Belgė per karjerą žaidė 5 WTA 250 vienetų turnyrų finalus ir visus juos laimėjo. 2015 m. ji pasiekė „Roland Garros“ ketvirtfinalį, o 2021 m. Tokijo olimpiadoje nukeliavo iki trečiojo rato. Tarp belgės įveiktų tenisininkių yra Venus Williams, Naomi Osaka, Iga Swiatek, Ana Ivanovič, Garbine Muguruza, Anett Kontaveit, Paula Badosa, Petra Kvitova, Maria Sakkari ir kitos žvaigždės. Per karjerą teniso kortuose belgė uždirbo 4,426 mln. JAV dolerių.

Džiugiomis naujienomis neseniai pasidalino ir italas Lorenzo Musetti. 8-as geriausias pasaulio tenisininkas su Veronica Confalonieri susilaukė antrojo vaiko.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų