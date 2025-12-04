Belgijos tenisininkės ir jos žmonos šeimoje – džiugios naujienos

Šia žinia A. van Uytvanck pasidalino socialiniame tinkle „instagram“ ir sulaukė daugybės sveikinimų.
A. van Uytvanck anksčiau draugavo su kita Belgijos tenisininke Greet Minnen, bet vėliau jos pasuko skirtingais keliais. 2023 m. A. van Uytvanck susituokė su Emilie Vermeiren.
Pernai A. van Uytvanck daug ką nustebino, kai, būdama vos 30-ies, paskelbė apie karjeros pabaigą.
„Noriu pranešti, kad priėmiau sprendimą baigti profesionalios tenisininkės karjerą. Apsispręsti buvo labai sunku, bet pastarosiomis savaitėmis pajaučiau, kad nebeturiu reikiamos motyvacijos kovoti dėl kiekvieno taško ir keliauti po visą pasaulį. Praėję metai, grįžus po sunkios traumos, man buvo kupini išbandymų: buvo nelengva fiziškai, o dar sunkiau – psichologiškai. Dabar negaliu pasakyti, ar kada nors grįš noras žaisti tenisą“, – teigė tenisininkė.
A. van Uytvanck profesionalės karjerą pradėjo 2010 m. Karjeros aukštumas ji pasiekė 2018 m., kai WTA reitinge buvo 37-a. Belgė per karjerą žaidė 5 WTA 250 vienetų turnyrų finalus ir visus juos laimėjo. 2015 m. ji pasiekė „Roland Garros“ ketvirtfinalį, o 2021 m. Tokijo olimpiadoje nukeliavo iki trečiojo rato. Tarp belgės įveiktų tenisininkių yra Venus Williams, Naomi Osaka, Iga Swiatek, Ana Ivanovič, Garbine Muguruza, Anett Kontaveit, Paula Badosa, Petra Kvitova, Maria Sakkari ir kitos žvaigždės. Per karjerą teniso kortuose belgė uždirbo 4,426 mln. JAV dolerių.
Džiugiomis naujienomis neseniai pasidalino ir italas Lorenzo Musetti. 8-as geriausias pasaulio tenisininkas su Veronica Confalonieri susilaukė antrojo vaiko.
Musetti welcomes his second kid. ❤️— José Morgado (@josemorgado) November 30, 2025
He is still 23yo. pic.twitter.com/WfwcB9CK3h
