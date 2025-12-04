 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos rinktinė išlaiko poziciją FIBA reitinge, Latvija smunka žemyn

2025-12-04 16:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 16:04

FIBA paskelbė atnaujinta pasaulinį rinktinių reitingą po pirmojo atrankos „lango“.

Lietuva liko devinta (BNS nuotr.)

FIBA paskelbė atnaujinta pasaulinį rinktinių reitingą po pirmojo atrankos „lango“.

0

Lietuvos rinktinė išliko devintoje pozicijoje su 726,6 taškais. Europoje mūsiškiai lieka penktoje vietoje.

Reitinge Turkija ir Latvija apsikeitė vietomis – turkai dabar yra 11-oje pozicijoje, o latviai – 12-oje.

Daugiausiai reitinge pakilo Ruanda – 9 pozicijomis į 81 vietą. Jamaika pagerina savo situaciją 8 vietomis – į 87 poziciją. Labiausiai smuko Senegalas – 6 vietomis į 51-ąją vietą.

FIBA reitingas:

1. JAV

2. Vokietija

3. Serbija

4. Prancūzija

5. Kanada

6. Australija

7. Ispanija

8. Argentina

9. Lietuva

10. Brazilija

