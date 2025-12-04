Lietuvos rinktinė išlaiko poziciją FIBA reitinge, Latvija smunka žemyn

Lietuvos rinktinė išliko devintoje pozicijoje su 726,6 taškais. Europoje mūsiškiai lieka penktoje vietoje.
Reitinge Turkija ir Latvija apsikeitė vietomis – turkai dabar yra 11-oje pozicijoje, o latviai – 12-oje.
Daugiausiai reitinge pakilo Ruanda – 9 pozicijomis į 81 vietą. Jamaika pagerina savo situaciją 8 vietomis – į 87 poziciją. Labiausiai smuko Senegalas – 6 vietomis į 51-ąją vietą.
FIBA reitingas:
1. JAV
2. Vokietija
3. Serbija
4. Prancūzija
5. Kanada
6. Australija
7. Ispanija
8. Argentina
9. Lietuva
10. Brazilija
