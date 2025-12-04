NBA patirties turintis gynėjas prisijungė prie „AS Monaco“ ekipos

Oficialiai paskelbta, kad 34 metų 188 cm ūgio Cory Josephas papildė Eurolygos klubą. Kanadietis nuo 2011 metų rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
C.Josephas praėjusiame sezone su Orlando „Magic“ apranga per 12 minučių įmesdavo 3,5 taško, atkovodavo 1,5 kamuolio ir atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
Iš viso NBA atletas yra sužaidęs 953 mačus, o karjeros vidurkiai siekia 6,7 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 2,9 rezultatyvaus perdavimo per 21 minutę
