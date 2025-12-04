 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

NBA patirties turintis gynėjas prisijungė prie „AS Monaco“ ekipos

2025-12-04 18:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 18:34

Monako „AS Monaco“ komanda savo gretas stiprina Europoje dar nežaidusiu gynėju.

C.Josephas debiutuos Eurolygoje (Scanpix nuotr.)

Monako „AS Monaco“ komanda savo gretas stiprina Europoje dar nežaidusiu gynėju.

REKLAMA
0

Oficialiai paskelbta, kad 34 metų 188 cm ūgio Cory Josephas papildė Eurolygos klubą. Kanadietis nuo 2011 metų rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

C.Josephas praėjusiame sezone su Orlando „Magic“ apranga per 12 minučių įmesdavo 3,5 taško, atkovodavo 1,5 kamuolio ir atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

Iš viso NBA atletas yra sužaidęs 953 mačus, o karjeros vidurkiai siekia 6,7 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 2,9 rezultatyvaus perdavimo per 21 minutę

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų