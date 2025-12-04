Teniso derbis: ką apie Gaubą ir Butvilą mano juos treniruojantys ispanai?

Treneriai derbio rezultato nesureikšmina
Gruodžio 6 dieną V. Gaubas ir E. Butvilas sukryžiuos raketes „SEB arenoje“ vyksiančiame teniso derbyje. Lietuvių treneriai šio susitikimo nesureikšmina, tačiau tiki savo auklėtinių pergale.
„Atvirai kalbant, aš neteikiu šiam susitikimui didelės reikšmės, man tai yra parodomasis mačas, pasirengimo sezonui dalis. Matau, kad lietuviai laukia Viliaus ir Edo akistatos: mačas bus transliuojamas tiesiogiai, arena bus pilna, jaučiamas didelis ažiotažas. Tai yra suprantama, jie yra stipriausi šiuo metu Lietuvos žaidėjai, jauni vaikinai, turintys šviesią ateitį. Bet aš, kaip treneris, žiūriu į tai tik kaip į gerą treniruotę. Aišku, Vilius norės laimėti, o tam, kad jam pavyktų tai padaryti, jis turės žaisti intensyviai, būti solidus visuose žaidimo elementuose, o labiausiai – smūgiuodamas iš dešinės“, – sako V. Gaubo treneris.
I. Navarro teigia matantis derbį kaip puikią šventę Lietuvos teniso mylėtojams.
„Aš tikiuosi, jog korte išvysite gerą kovą. Vaikinai labai gerai pažįsta vienas kitą, tarpusavio mačuose visada siekia pergalės. Esu tikras, kad korte abu atiduos 200 procentų jėgų. Edui ir Viliui noriu palinkėti gerų emocijų. Aišku, norėčiau, kad laimėtų Edas, tačiau kartu tai yra tik vienas susitikimas. Nepriklausomai nuo rezultato, tenisininkai turi vertinti tai tik kaip dar vieną patirtį“.
Pasibaigęs sezonas nuteikia optimistiškai
Paklausti apie pasibaigusį sezoną, Ispanijos specialistai sutartinai teigia esantys patenkinti auklėtinių žaidimu, tačiau kartu mato daug erdvės tobulėti.
„Vienintelis sezono tikslas, kurio mums su Edu nepavyko šiemet pasiekti, yra ATP reitingas. Neneigsiu, tenise reitingas yra svarbus, tačiau man, kaip treneriui, ne mažiau svarbūs ir kiti dalykai. Paties žaidimo, psichologinio pasirengimo prasme esu patenkintas Edo metais, manau, jis žengė nemažą žingsnį į priekį. Šiemet jis demonstravo kokybišką tenisą bei sustiprėjo psichologiškai. Per metus Edas gerokai subrendo, manau, kad pagerėjo jo sprendimų priėmimas sudėtinguose susitikimų momentuose. Aišku, šiemet buvo nemažai mačų, kuomet Edas pirmavo, žaidė gerai, tačiau nesugebėjo jų pabaigti pergalingai. Kol kas į tai nekreipiame per daug dėmesio, man, kaip treneriui, labiau rūpi bendras jo žaidimo lygis. Ir jis tikrai nebuvo blogas, ypač turint mintyje, kad tai buvo pirmas Edo sezonas, kuomet jis žaidė tik ATP „Challenger“ serijos turnyruose“, – kalba I. Navarro.
V. Gaubo treneris taip pat teigia matantis auklėtinio progresą daugelyje žaidimo sričių. „Apskritai, esu patenkintas jo sezonu. Vilius patobulėjo daugelyje sričių, kurioms skyrėme daug dėmesio prieš metus. Kalbu apie techniką, taktiką, psichologiją. Tai atsispindi ir jo reitinge. Žinoma, yra dar daug dalykų, kuriuos reikia tobulinti, mes toliau sunkiai dirbame ties įvairiais žaidimo aspektais. Tačiau apibendrinant, Vilius ne tik šiemet, bet ir per tris sezonus, kuomet dirbame kartu, kasmet žengia žingsnį į priekį“.
Mintyse – ATP šimtukas
„Jei kalbėti apie ateinantį sezoną, Viliaus tikslas yra toliau tobulėti. Aš nemėgstu kalbėti apie reitingo tikslus, nes per metus gali nutikti daug įvairių dalykų. Visgi manau, kad jei Vilius toliau dirbs taip, kaip dabar, jis jau kitąmet turi visas galimybes patekti tarp šimto geriausių pasaulio tenisininkų“, – sako G. Garcia Lopezas.
Panašiai į kitus metus žiūri ir E. Butvilo treneris.
„Mes, treneriai, labai nemėgstame apibrėžti sezono tikslų ATP reitingo vieta. Nes tai žaidėjams sukuria papildomą spaudimą. Edui svarbiausia – didinti savo žaidimo stabilumą. Ir jei tai pavyks, vieta reitinge tikrai gerės, tikiuosi, kad Edas ilgai netrukus atsidurs pirmojo šimtuko prieigose. Kai tai nutiks, imsime belstis į ATP turnyrų duris“, – aiškina I. Navarro.
Kartu jis pabrėžia tikintis auklėtiniu ir dėl jo požiūrio į tenisą ir treniruotes. „Edas yra labai darbštus, kartais mūsų treniruotės trunka ir po 5 valandas. Tai leidžia man tikėtis, kad viskas bus gerai tobulinant jo žaidimą ir kylant ATP reitinge“.
