  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas po trijų valandų mūšio Vietname įveikė Luciano Larosą

2025-12-03 11:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 11:21

Vietname vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro vienetų varžybų pirmajame rate trečiadienį 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1328) po 3 valandų 5 minučių dramos 5:7, 6:4, 6:3 įveikė amerikietį Luciano Larosą (ITF-2064).

Matas Vasiliauskas | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

M. Vasiliauskas gerai pradėjo mačą (3:0, 4:1, 5:3), bet persvaros neišlaikė. Devintajame geime lietuvis savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir nepajėgė užbaigti seto, o vienuoliktajame geime dar sykį pralaimėjo savo padavimų seriją.

Antrajame sete lietuvis vėl ne sykį išbarstė persvarą (2:0, 2:2, 4:2, 4:4), tačiau šį kartą svarbiausiu metu žaidė sėkmingiau. L. Larosa dešimtajame geime padarė 3 dvigubas klaidas iš eilės ir palūžo.

M. Vasiliauskas trečiajame sete taip pat startavo geriau (2:0, 4:1) ir šį kartą persvaros neišbarstė, atlaikydamas „break pointą“ penktajame geime.

Lietuvis pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius. Aštuntfinalyje M. Vasiliauskas susitiks su antrąja turnyro rakete čeku Dominiku Palanu (ATP-532).

ITF serijos vyrų teniso turnyro Vietname prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

