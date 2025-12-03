Matas Vasiliauskas po trijų valandų mūšio Vietname įveikė Luciano Larosą

M. Vasiliauskas gerai pradėjo mačą (3:0, 4:1, 5:3), bet persvaros neišlaikė. Devintajame geime lietuvis savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir nepajėgė užbaigti seto, o vienuoliktajame geime dar sykį pralaimėjo savo padavimų seriją.
Antrajame sete lietuvis vėl ne sykį išbarstė persvarą (2:0, 2:2, 4:2, 4:4), tačiau šį kartą svarbiausiu metu žaidė sėkmingiau. L. Larosa dešimtajame geime padarė 3 dvigubas klaidas iš eilės ir palūžo.
M. Vasiliauskas trečiajame sete taip pat startavo geriau (2:0, 4:1) ir šį kartą persvaros neišbarstė, atlaikydamas „break pointą“ penktajame geime.
Lietuvis pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius. Aštuntfinalyje M. Vasiliauskas susitiks su antrąja turnyro rakete čeku Dominiku Palanu (ATP-532).
ITF serijos vyrų teniso turnyro Vietname prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
