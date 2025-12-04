„Anadolu Efes“ taikosi į OLY gynėją

Turkijos žiniasklaida skelbia, kad „Anadolu Efes“ nori perimti Pirėjo „Olympiacos“ gynėją Sabeną Lee. Turkams papildymo reikia, nes du mėnesius nežais Shane‘as Larkinas.
Tiesa, priduriama, kad galutinį sprendimą dėl žaidėjo priims naujas vyr. treneris, kurio klubo vadovai dar ieško.
S.Lee Eurolygoje per 13 minučių įmeta 4,2 taško, atkovoja 0,4 kamuolio, atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka 2,4 naudingumo balo.
