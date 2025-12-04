 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Anadolu Efes“ taikosi į OLY gynėją

2025-12-04 17:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 17:52

Stambulo „Anadolu Efes“ komanda ieško papildymo gynėjų grandyje.

S.Lee gali keltis į Stambulą (Scanpix nuotr.)

S.Lee gali keltis į Stambulą (Scanpix nuotr.)

0

Turkijos žiniasklaida skelbia, kad „Anadolu Efes“ nori perimti Pirėjo „Olympiacos“ gynėją Sabeną Lee. Turkams papildymo reikia, nes du mėnesius nežais Shane‘as Larkinas.

Tiesa, priduriama, kad galutinį sprendimą dėl žaidėjo priims naujas vyr. treneris, kurio klubo vadovai dar ieško.

S.Lee Eurolygoje per 13 minučių įmeta 4,2 taško, atkovoja 0,4 kamuolio, atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka 2,4 naudingumo balo.

