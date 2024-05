Dėl sumažėjusių minučių nesikremtantis Jonas Valančiūnas – apie ateitį „Pelicans“ ir meilę rinktinei

Pastarąjį sezoną 31-erių uteniškis fiksavo 12,3 taško, 8,9 atkovoto kamuolio ir 2,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius, o trečiąjį savo sezoną Luizianos valstijos klube užbaigė skaudžiu pralaimėjimu Vakarų konferencijos ketvirtfinalio serijoje 4:0 prieš Oklahomos „Thunder“ komandą.

Vidurio puolėjas vasarą taps laisvuoju agentu ir pasigirsta vis daugiau gandų, kad į Naująjį Orleaną jis gali ir nesugrįžti.

„Dar per anksti apie tai kalbėti. Dabar noriu savo dėmesį skirti šeimai ir vaikams, o paskui priimsime sprendimą. Pirmiausiai ketinu grįžti į Lietuvą ir ten praleisti laiko su draugais, artimaisiais ir užsiimti veiklomis, kurias darau“, – Naujojo Orleano miesto žiniasklaidos atstovams po sezono sakė aukštaūgis.

J.Valančiūnas taip pat buvo paklaustas, kaip vertina prabėgusį sezoną: „Buvo geras sezonas. Turėjome ir gerų momentų, ir blogų. Buvo ir pakilimų, ir nuopuolių kaip ir kiekviename sezone. Man patinka vyrukai, su kuriais žaidžiau. Nuveikėme nemažai. Buvo tikrai įsimintinas sezonas. Mes visi kovojame ir jautėsi užnugaris kiekviename mače“, – kalbėjo lietuvis.

Krepšininkas taip pat buvo paklaustas apie sumažėjusius minutes antroje sezono dalyje, tačiau uteniškis to nesureikšmina. „Esu sakęs ir anksčiau, kad aš – komandos žaidėjas. Viską darau, kad pasiektume pergales. Reikia žiūrėti didesnį paveikslą. Treneriui štabui aš pasakiau, kad esu čia padėti komandai ir man statistika nėra svarbi“, – tikino vidurio puolėjas.

Jam taip pat teko pataisyti ir žurnalistus, kurie galvojo, kad su Lietuvos rinktine jis jau tikrai žais Paryžiaus žaidynėse.

„Dar anksti tai sakyti, bet pasakėte teisingai. Lietuva žais olimpiadoje. Tai yra mano šalis ir visada didžiuojuosi galėdamas apsivilkti rinktinės marškinėlius. Tai yra didžiulė garbė. Žaisiu rinktinėje, kol leis mano kūnas“, – sakė NBA veteranas.

J. Valančiūnas kartu su Domantu Saboniu anksti baigė sezonus už Atlanto, tad abu NBA krepšininkus Lietuvos rinktinę treniruojantis Kazys Maksvytis tikisi matyti ir draugiškų rungtynių metu.

Net dvejose iš trijų draugiškų mačų lietuviai kausis su Slovėnija. Taip pat sykį su Libanu ir po šių mačų mūsiškiai vyks į olimpinį atrankos turnyrą Puerto Rike.

