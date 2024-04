Kazys Maksvytis – apie Mato Buzelio situaciją ir natūralizaciją rinktinėje: „Aš pagalvočiau“

Spaudos konferencijoje K. Maksvytis džiaugėsi, kad šiemet, dėl susiklosčiusių aplinkybių, jis pats gali daugiau įsitraukti ir organizuoti pasiruošimą atrankai.

„Laukia įdomi vasara. Kadangi pats turiu galimybę prisijungti anksčiau, tai pats ir kuruosiu tą vadinamą pirmą etapą, ko pernai negalėjau padaryti.

Rinksimės birželio 3 d. ir užbaigsime prieš pagrindinės rinktinės stovyklą. Paprastai kalbant vieną savaitę pasitreniruosime, o antrą savaitę turėsime tris kontrolines rungtynes su Libanu.

Tikslas yra surinkti tuos žaidėjus, kurie yra prie rinktinės slenksčio, jaunus žaidėjus, esančius arti rinktinės ir pačiam juos pačiupinėti.

Pernai matėme, kad projektas gavosi sėkmingas ir net du žaidėjai – Sirvydis ir Maldūnas – iš tos rinktinės pateko į pagrindinę“, – kalbėjo jis.

„Su pagrindine rinktine startuosime iškart po šito – birželio 16 d. Palangoje. Kaip matote, laikas čempionatuose spaudžia. Teko bendrauti ir man, ir federacijai su LKL. LKL padarė šiek tiek nuolaidų, sutrumpino šiek tiek savo čempionatą, negalėjo drastiškai sutrumptinti. Tikiuosi, kad sėkmingai susiklosčius aplinkybėms bent savaitę žaidėjai gaus pailsėti po nacionalinių čempionatų bent Lietuvoje.

Po to sužaisime dvejas kontrolines rungtynes su Slovėnija (...), o po to vyksime tiesiai į Puerto Riką. Be abejo, dar norėjosi po to kontrolinių rungtynių, bet neradome tinkamo kvalifikuoto varžovo dėl blogo laiko.

Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Turėsime keletą dienų pasitreniruoti ir pasiruošti geriau čempionatui“, – tęsė strategas.

Praeiti metai ir pasaulio čempionato komanda buvo pažymėta ne viena netektimi, nes dėl įvairių priežasčių prie nacionalinės komandos negalėjo prisijungti būrys žaidėjų.

„Olimpiniai metai visada yra tokie, kai žaidėjai noriai renkasi į rinktinę, – šių metų situacija džiaugėsi treneris. – Teko daug pakeliauti, gyvai pamatyti rungtynių ir manau, kad šiemet surinksime stiprią, konkurencingą rinktinę.“

Abu lietuviai NBA jau baigė savo sezoną. Ar turite tvirtą „taip“, kad jie padės rinktinei?

Taip.

Kiek teko su jais bendrauti ir kiek, savanaudiškai kalbant, šita situacija jums yra naudinga, kad jie anksti sezoną pabaigė ir bus pailsėję?

Be abejo, naudinga. Jie turi sunkų sezoną, rungtynių maratoną. Teko bendrauti su abiem, paprašė jau netgi pasiruošimo planų. Kiek žinau, federacija derina draudimo sąlygas ir pan., tai tvirtas „taip“ yra.

Kaip dabar atrodo jūsų dienos nuo sausio pradžios?

Gana aktyviai jas leidžiu. Teko lankytis iš pradžių Amerikoje, po to Graikijoje, susitikti su mūsų Eurolygos lietuviais – ir Rokas Jokubaitis tuo metu išėjo, ir Marius Grigonis, ir Ignas Brazdeikis, Ispanijoje teko pabūvoti, stebėti rungtynes.

Praeitą savaitgalį buvau LKF komandiruotas į Londoną, ten turėjau krepšinio kliniką, kad padėčiau tai lietuvių bendruomenei, krepšinio bendruomenei.

Daug skiriu laiko pokalbiams su žaidėjais, pasiruošimui, tenka apsilankyti daugiau federacijoje, su savo trenerių štabu susitikti. Esu pailsėjęs, turbūt matosi, įdegęs (juokiasi). Turiu daugiau laiko ir manau, kad bus gera galimybė kruopščiau pasiruošti rinktinei.

Ar jaučiasi didelis skirtumas, kai ruošiatės neturėdamas darbo klube?

Jaučiasi kažkiek. Turiu daugiau laiko, kažkiek mažiau darbo asistentams, daugiau pats. Kai būdavau daugiau užsiėmęs, kažkas kitas turėdavo daryti.

Šiai dienai nėra nė vieno „ne“, bet ar yra kažkokių klaustukų?

Nėra nė vieno.

Kaip dėl Arno Butkevičiaus traumos?

Na, nebent traumos užsitęs ar išlįs naujos. Dėl žaidėjų noro ar noro pailsėti, kol kas nieko nėra.

Gal yra aiškesnė situacija su Matu Buzeliu? Bus ar nebus šią vasarą?

Jie aiškiai pasakė žinią, kad jie pasirengę jau šiemet dalyvauti. Mes tikimės, kad jis bus. Labai bus įdomu, kaip ta situacija išsirutulios.

Jam prognozuojamas aukštas šaukimas, įdomu, ar jį komanda išleis. Jei pavyzdžiais minėti, tai pernai Wembanyama nedalyvavo Prancūzijos rinktinėje, bet iš Buzelio pusės yra sakyta, kad jie kalba tiek su klubu, tiek su agentais.

Dėl klubo jie nežino, bet agentai yra užsiminę, kad jis norėtų dalyvauti Lietuvos rinktinėje.

Naujokų birža prasidės vėliau nei rinktinės stovykla. Ar jis iš pradžių atvyktų į stovyklą?

Ne. Mes esam sutarę, kad jei jį išleis, jis prisijungs iškart po biržos.

Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas baigė solidžius sezonus, Donatas Motiejūnas įspūdingai žaidžia Eurolygoje. Ar yra planas, kaip išnaudoti geriausias jų savybes?

Yra. Kažkiek bus sudėtinga juos sutalpinti aikštelėje, kita vertus gerai turėti tokią prabangą, kai tokie žaidėjai keis vienas kitą arba žais kartu. Svarbu, kad jie yra sveiki ir turi noro.

Graikijoje Ignas Brazdeikis turi labai ribotą vaidmenį. Ar nėra nerimo dėl jo?

Jei grįžtume pora metų atgal, jis ir tada turėjo epizodinį vaidmenį, bet turėjo didelį norą reabilituotis, žaisti. Tikiuosi, kad šiais metais bus tas pats.

Akivaizdu, kad sutikus visiems, vietos galutiniame dvyliktuke kažkam neliks. Ar yra planas į stovyklą kviesti visus kandidatus, ar daugiau mažiau žinoti pagrindinį dvyliktuką prieš kviečiant į stovyklą?

Manau, kad visų tikrai nekviesime, deja. Į rinktinę patenka tik 12, bet reikės apsidrausti kažkiek, jei traumos, ar kažkas. Turėsime tą pirmo etapo rinktinę ir iš ten bus galima pildytis.

Kiek apskritai galvojat, kad teks pasikviesti kandidatų ir kada sąrašas bus aiškus?

Manau, kad bus apie 15 žmonių. Vis tiek netaikome tos taktikos kaip JAV rinktinė. Paprasčiausiai reikės atsirinkti, nes dabartiniame sąraše dabar yra virš 20, reikės jį sutrumpinti.

Renkantis dvyliktuką yra teikiama reikšmė tam, kas pernai žaidė rinktinėje?

Visų pirma, rinktinėje turi žaisti geriausi. Jei taip atsitiktų, kad žaidėjai yra panašaus lygio, panašaus pajėgimo – gali būti.

Kokie didžiausi klaustukai ir opiausios problemos renkant tą išplėstinį sąrašą?

Turbūt patys matote, kad turime aukšto lygio įžaidėją ir perteklinę konkurenciją vidurio puolėjo pozicijoje. Taip pat ir krašto puolėjų yra perteklius, o mažesnė konkurencija – sunkiojo krašto ir gynėjų pozicijose.

Italijos rinktinė yra gana aiški, o Puerto Rike – daug pilietybes turinčių žaidėjų ir neaiškumų. Turite papildomos informacijos apie tai, kaip atrodys ši rinktinė?

Viena, ką žinome, kad žais (Jose) Alvarado, kurio nebuvo pernai. Kažkiek palengvina tai, kad pernai žaidėme prieš juos kontrolines rungtynes.

Kol kas žvelgiame į pirmąsias rungtynes, kurioms ruoštis yra sunkiausia, prieš Meksiką. Po to – Dramblio Kaulas. Meksikos rinktinėje vienas iš lyderių taip pat turi neblogą sezoną Majamio „Heat“ komandoje, pamiršau pavardę (Jaime Jaquezas – aut. past.), bet teko stebėti gyvai – rimtas papildymas. Sunkiausia prieš pirmas rungtynes, o kitas komandas jau matysime turnyre.

Kokia yra jūsų nuomonė dėl žaidėjų natūralizacijos?

Mano nuomonė nebūtinai sutampa su prezidento nuomone. Mes turime Igną Brazdeikį ir toje vietoje nelabai esame mobilūs. Jei to nebūtų, aš pagalvočiau, ypač turint tokį mylimą žaidėją kaip Keenanas Evansas. Kol turime natūralizuotą lietuvį, iki to klausime neprieisime.

Ši rinktinė jau bus atskleidžianti D. Sabonio sugebėjimus?

Jis nemažai tendencijų yra perėmęs iš Nikola Jokičiaus, kai vidurio puolėjas praleidžia daug laiko įžaidėjo pozicijoje. Atsivaro kamuolį arba komanda pereina vidurio liniją ir suteikia jam kamuolį, jis atlieka perdavimus. Jis ir pats gerai jaučiasi, ir atlieka perdavimus komandoms draugams. Nereiktų to užgožti.

Praeitais metais kontrolinių rungtynių buvo daugiau. Nėra neramu, kad šįkart dviejų rungtynių gali būti maža?

Pasiruošimas dvi savaitės. Būkime realistai, kiek galima rungtynių sužaisti per 16 dienų? Reikia pasiruošti, susižaisti, kažkokius pasidėti komandinio žaidimo pagrindus. Jei būtų dar vienerios rungtynės – būtų geriau. Jei nėra, išnaudosime tai treniruotėms.

Užsiminėte apie menką konkurenciją įžaidėjo pozicijoje. Teko stebėti Augustą Marčiulionį?

Teko stebėti, teko bendrauti. Jis prisijungs, noro turi. Smagu matyti, teko stebėti ir jo atkrintamųjų rungtynes. Lietuviams patinka jauni, kylantys žaidėjai ir tikrai jam suteiksime šansą.