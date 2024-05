Ženklai, išduodantys naują Jono Valančiūno karjeros stotelę – į „Pelicans“ grįžti nebeturėtų

JV ir „pelikanų“ dviejų metų sutartis baigėsi po šio sezono, o paskutiniame sezone lietuvis NBA uždirbo 15,4 mln. JAV dolerių. Neapribotu laisvuoju agentu tapęs 31-erių uteniškis šią vasarą pats galės spręsti savo tolimesnį likimą ir rinktis naują karjeros stotelę.

Buvo tikimasi, kad J. Valančiūnas bus iškeistas iki mainų lango pabaigos. Tai neįvyko, o atkrintamosiose susiklosčius palankioms aplinkybėms Lietuvos rinktinės centras vėl buvo vienas savo komandos lyderių.

Jei reguliariajame sezone lietuvis vidutiniškai rungtyniavo po 23,5 minutes ir per šį laiką pelnydavo po 12,3 taško ir 8,9 atkovoto kamuolio, tai atkrintamosiose ir įkrintamosiose per šešerias žaistas rungtynes jis tris kartus pasiekė 19 taškų ribą ir du kartus rinko net po 28 naudingumo balus.

Kad JV paliks „Pelicans“ dar šiame sezone garsiai kalbėjo ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas, lietuvį įvardijęs kaip pagrindinį kandidatą būti išmainytam iki mainų lango pabaigos.

Pagrindiniai motyvai, kodėl Willie Greeno ekipai reikėjo kitokio centro – tai noras žaisti greituoju puolimu paremtą krepšinį ir aiškios lietuvio silpnybės išsikeitimo gynyboje, kai šį varžovų gynėjai dažnai pasirinkdavo savo taikiniu pikenrolo situacijose ar atakuodavo vienas prieš vieną.

Lietuvio žaidimo laikas aikštėje sparčiai mažėti pradėjo po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio.

Pirmoje sezono pusėje jis žaidė įprastą sau laiką NBA lygoje, kuris siekė po 25 minutes, tačiau paskutinėse 27-iose rungtynėse jis sumažėjo iki 19-os minučių, o jo vietą aikštėje vis dažniau okupavo universalesnis ir greitesnių kojų gynyboje aukštaūgis Larry Nance'as.

Portalo „fansided.com“ apžvalgininkų nuomone, ekipą su J. Valančiūnu taip pat paliks lengvasis krašto puolėjas Naji Marshallas ir galimai viena komandos didžiojo trejeto žvaigždžių Brandonas Ingramas.

Be gynybos pabrėžiamas ir J. Valančiūno nesuderinamumas puolime su ekipos žvaigžde Zionu Williamsonu. Lietuviui žaidžiant baudos aikštelėje amerikietis turi atsitraukti toliau nuo krepšio, bet jis nėra geras metikas. Daug sėkmingesnes atkarpas Willie Greeno auklėtiniai sezone turėjo tuomet, kai aikštėje vertėsi mažu penketu, o Z. Williamsonas stodavo į vidurio puolėjo poziciją.

Taip pat pabrėžiama, kad J. Valančiūno išėjimas suteiks „Pelicans“ finansinio lankstumo keičiant savo franšizės žaidėjų sąrašą. Esą dabar yra svarbiausia gerai aplipdyti ekipos branduolį, kad nauji atėję žaidėjai gerai derėtų prie Z. Williamsono, CJ McCollumo ir kitų jaunų krepšininkų.

J. Valančiūnas šį sezoną žaidė visose 82-ejose reguliariojo sezono rungtynėse, o tokį pasiekimą šiemet pavyko atlikti tik šešiems lygos krepšininkams.

Luizianos ekipa taip pat negalėtų J. Valančiūnui pasiūlyti mažesnio kontrakto, nei jis gavo pirmuosius du sezonus šiame klube.

Naujojoje NBA kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad pratęsiant sutartį su tuo pačiu klubu naujasis žaidėjo atlyginimas turi sudaryti 140 procentų senosios vertės, tad pradinė metinė alga, kurią „Pelicans“ turėtų siūlyti lietuviui prasidėtų nuo 21,6 mln. dolerių.

Tad centrui, kuris ne visada patenka į startinį komandos penketą, mokėti klubas greičiausiai nesiryš, nors išlieka kontrakto pratęsimo ir žaidėjo išmainymo į kitą klubą galimybė.

Kovo gale lietuvis davė interviu Ispanijos žurnalistui Toni Canayamerasui iš portalo „Mundo Deportivo“. Jame aukštaūgio buvo pasiteirauta ar šis norėtų grįžęs į Europą rungtyniauti „Barcelona“ klube kartu su savo nacionalinės komandos įžaidėju Roku Jokubaičiu ir buvusiu bendraklubiu „Pelicans“ ekipoje Willy Hermangomezu.

„Negalėčiau to padaryti savo geram draugui Willy. Negaliu atimti jo vietos. Nekeliausiu į Barseloną, nes nesu blogiukas, nenoriu jo nuskriausti. Iš kitos pusės galėčiau žaisti su R. Jokubaičiu. Pamatysime, kas manęs laukia ateityje“, – atsakė J. Valančiūnas.

Kitame interviu jis taip pat buvo minėjęs, kad turėdamas galimybę rungtyniauti Europoje rinktųsi iš klubų, kurie turi lietuviškų ryšių. Esą jį domintų galimybė žaisti Šarūno Jasikevičiaus treniruojamoje ekipoje ar kamuolio dalinimasis aikštėje su R. Jokubaičiu.

Gediminas Ziemelis, the businessman who is planning to establish a new basketball team in Vilnius, being cryptic again.



This time he posted this picture with Jonas Valanciunas.



What could it mean? Will JV somehow be connected to this new project? Guess we “wait for news” 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/L8DVAGZjGK