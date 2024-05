Fantastiški Tyrese'o Maxey epizodai padovanojo „76ers“ gyvybiškai svarbią pergalę

Serijoje iki keturių pergalių Filadelfijos ekipa vis dar atsilieka rezultatu 2-3.

Savo ekipos gebėtoju tapęs T. Maxey pagrindiniame laike likus žaisti 25 sekundėms pataikė tritaškį su pražanga ir Filadelfijos deficitas mažėjo iki dviejų taškų. Dar sykį iniciatyvos T. Maxey ėmėsi iki rungtynių pabaigos likus 8,1 sekundės. Tuo metu jo ekipa atsilikinėjo trimis taškais, o tolimas gynėjo šūvis pasiuntė ekipas į pratęsimą.

Iš viso T. Maxey per 52 minutes pelnė 46 taškus (10/18 dvit., 7/12 trit., 5/8 baud.), sugriebė 5 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, tačiau pažeidė taisykles 5 kartus bei suklydo 3 sykius.

Svariai prie pergalės prisidėjo ir trigubą dublį surinkęs Joelis Embiidas, kuris prieš rungtynes buvo garsiai nušvilptas Niujorko ekipos sirgalių.

Aukštaūgis susitikimą baigė pelnydamas 19 taškų (7/19 metimai), atkovodamas 16 kamuolių ir atlikdamas 10 rezultatyvių perdavimų.

#Knicks fans erupt in boos as #JoelEmbiid walks onto the court ahead of game 5. 👀 pic.twitter.com/fclUZRncck